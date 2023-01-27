人夫陪越南妻返鄉過年　獨自回國被告知「不想回台灣了」…苦等18年崩潰

▲人夫與留在越南的妻子失聯18年，因此提出離婚訴訟。（示意圖／CTWANT／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

異國婚姻大不異。一名在越南與當地女子結婚的人夫，僅帶妻子回台同居2年時間，就被返回越南過春節的妻子告知「不想回台灣了」，並因此直接失聯長達18年之久，更令人夫難堪的，是他透過親友居中協調，竟得到妻子「結婚前有比較好的男性友人」說法。

判決書指出，該名彰化人夫於2002年與妻子在越南結婚，後回台辦理登記並同居至2004年，兩人同年1月共赴越南過農曆新年後，妻子表示要在老家多待1個月，人夫則單獨返台，怎知，妻子1個月後竟向丈夫表示「不回台灣了」。

人夫表示，由於妻子老家沒有電話，女方要跟其他家借電話才能與他聯繫，因此18年來一直沒有和妻子聯絡，並表示妻子嫁來時與他在家中的工廠上班，女方將所賺金錢留著帶回越南，且在台灣沒有發生婆媳問題，卻在回越南後表示不想返回台灣，期間雖有透過哥哥在越南工廠的朋友協調，妻子也曾說過要回台，「但好幾年過去了仍沒回來」。

人夫認為，兩人有長達數十年時間沒聯絡，已無夫妻之實，婚姻關係難以維持，因此提出離婚告訴。彰化地院審酌相關資料，與人夫姪子「嬸嬸跟叔叔感情很好」、「叔叔對年紀小的嬸嬸很呵護」，以及其父親透過在越台商找嬸嬸談，卻得到「嬸嬸與叔叔結婚前，在越南有比較好的男性朋友，但實情無法確認」、「台商朋友說嬸嬸不想回來」等證詞，加上女方未到庭、未提出書狀，認定人妻違背同居義務並拒絕同居，顯有惡意遺棄男子，判定離婚。