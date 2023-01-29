大年初九「拜天公」　專家提醒8禁忌

▲大年初九「拜天公」8禁忌。（圖／台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授指出，習俗中舉凡結婚、做大壽時都要「拜天公」，天公即玉皇大帝，亦即上古時的昊天上帝，簡稱為「上帝」或「玉帝」，又稱為「天公祖」、「玉天大帝」、「皇天上帝」、「昊天金闕玉皇大帝」等，而農曆正月初九是天上最高神明玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」；臺灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日。

楊登嵙教授表示，一般祭拜天公的時間在農曆正月初九凌晨子時一到（23點至01點）今年1月29日晚上23點便可開始，直到翌日清晨7點以前，俗傳因為天公的神格非常尊貴，因此越早敬供越有誠意。準備金紙：天金、尺金、大壽金、壽金、刈金、土地公金(合稱「五色金」)、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。

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祭拜方式分成兩種

正式：

供桌又分「頂桌」和「下桌」，一般居民在家正式祭祀天公時，一律要在正廳「天公爐」下或戶外沒有遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側各用紅線拴上一枝甘蔗，祈求錢財能夠節節高升；供桌又分「頂桌」和「下桌」，「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食，墊金紙把八仙桌墊高，再系在兩條長凳上，並在桌前繫上吉祥圖案的桌圍，上面供奉三個燈座﹙三官大帝：天官、地官、水官﹚，神位用紅綢墨書而成，前面為香爐，兩邊為燭台，爐前放紮著紅紙的麵線塔﹙紮紅紙麵線三束也可﹚，排列五果﹙柑、橘、鳳梨、蘋果、李子、香蕉等任取五樣﹚、六齋﹙金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆、海帶、木耳、菀豆等任取六樣﹚，前設清茶三杯。

在頂桌底面另置一桌，謂之「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設，除五牲﹙雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、豬肝﹚外，還有糕仔、米棗、生仁、紅龜稞等。﹙見照片1.2﹚

簡單式：

供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，在家門口外沒有遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，只有平常的供桌，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的，絕對不可以拜葷食！一般是5種水果。

天公因為神格至尊，唯恐有所瀆辱，祭禮中有些禁忌必須遵守：

1.祭祀前一律都要齋戒沐浴。

2.有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬。

3.簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。

4.燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」﹙大壽金紙﹚，比一般金紙大一倍以上。

5.祭祀當日禁止屠宰。

6.不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

7.禁忌男人揹水、做飯，據說如此可能罹患疾病。

8.不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。