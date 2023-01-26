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大陸 大陸焦點 特派現場

港碩士女移民英國活不下去！　拿低薪「蝸居」廉租公寓輕生

▲Yee-King Ho在外國深造，實習時的照片。（圖／翻攝 LinkedIn）

▲Yee-King Ho在外國讀書、實習生前照片。（圖／翻攝 LinkedIn）

文／香港01

香港「反送中」事件後，不少港人選擇移民英國、美國、澳洲等國家，生活工作上預期環境也有所落差。據《香港01》報導，英國近日公布一則死訊，一名香港人在移民英國後因無法應付高昂生活開支，懷疑患上心理疾病後輕生身亡。

英國《每日鏡報》報導，死者名稱Yee-King Ho，27歲。她在2022年4月移居至英國生活，在11月3日證實死亡。驗屍官在2023年的1月23日證實其輕生的消息，她的痛苦經歷亦在同日對外公開。

Yee-King Ho在2017年於香港的大學畢業，並在2019年於日內瓦修畢碩士，回港後她在香港紅十字會擔任國際救濟服務幹事。2022年4月，她經過英國國民海外簽證前往英國生活，在當地一間慈善機構工作。

據悉，她搬到里奇蒙(Richmond)，以每月900英鎊租住一間有公用廁所的廉租公寓，與所有在倫敦生活的年輕人相同，面對低工資難以支付食宿的困境。

她過世之後，家人從電腦中的筆記發現她在生活上的困難，因為工資不足，只能節衣縮食；居住環境惡劣和不衛生的廁所，進一步增加其生活壓力。她在11月自殺時，已預約了準備與心理醫生見面。

驗屍官引述聲明指出，她在9月時曾向兄弟表示，因擔心自己的收入無法維持在英國的生活感到焦慮，同時害怕自己會因壓力影響工作表現遭到解雇，從而失去收入，感到十分沮喪。

驗屍官讀出的聲明中，死者的兄弟表示，「我一直希望我能阻止這個悲劇，但現在已不可能。我只能接受事實，並會按照你的意願照顧我們的父母。」

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