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「港」動人心過新春！前正妹主播換身份　初二現身市集發兔年紅包

▲高雄市政府舉辦「港」動的年節活動，在台灣的不少香港人都來這裡過年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府舉辦「港」動的年節活動，在台灣的不少香港人都來這裡過年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導　

2023年農曆春節，全台最讓人「港」動的年宵活動就在高雄！「2023香港年宵在高雄—香港文化藝墟」1月23日至25日在衛武營WeR藝術村登場。不只有香港風格的音樂、藝文展演及工作坊，更號召近30攤來自全台各地的港人店家難得齊聚高雄，共同參與年宵的特色市集，吸引許多在台港人從北中南各地，特別前來高雄過年。

「香港年宵」活動由高雄市政府行政暨國際處與台灣香港協會共同主辦，以香港慣稱「市集」的「墟」為象徵，舉辦一場結合港式文化、表演及美食的活動。活動發起人之一的港人James表示，這次藝墟向大家介紹充滿香港特有回憶的美食，從市集的道地香港美食，像是非常有特色的砵仔糕、雞蛋仔、狗仔粉等傳統香港街頭小吃，藉由工作坊的介紹帶大家進一步認識香港飲食文化。「歡迎更多人一起來參加、體驗豐富的香港文化。」

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▲高雄市政府舉辦「港」動的年節活動，在台灣的不少香港人都來這裡過年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府行國處長張硯卿(左)到場發兔年紅包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府舉辦「港」動的年節活動，在台灣的不少香港人都來這裡過年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府舉辦「港」動的年節活動，在台灣的不少香港人都來這裡過年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府行政暨國際處張硯卿處長在活動首日，也到場發送兔年一元開運小紅包，並用廣東話「新年快樂」祝賀，表達市府對香港朋友的關心。張硯卿指出：「高雄市政府長期關心香港、支持港人，這次活動是市府首度與台灣香港協會合作，不只希望全台的香港朋友都能到高雄團圓，讓在台港人和高雄朋友分享香港的傳統和新潮，也讓高雄朋友和港人分享滿滿的熱情友善，共同度過充滿香港味道的幸福新年。」

高雄市政府行政暨國際處長張硯卿表示：「高雄市政府長期關心香港、支持港人，這次活動是市府首度與台灣香港協會合作，希望透過香港年宵活動，讓香港朋友在高雄也能感受到濃濃的過年氛圍，同時也讓台灣人更了解香港文化。」

年宵活動吸引全台各地的港人前來高雄，特別從台北前來的港人譚先生興奮的說，「非常高興可以到高雄參加香港文化藝墟活動，看到久違的太陽、還有高雄濃濃的人情味。也非常感謝高雄政府舉辦這次香港文化活動，讓我有機會可以跟在地香港人、高雄人一起過年。希望未來高雄能有更多這樣的活動！」

▲高雄市政府舉辦「港」動的年節活動，在台灣的不少香港人都來這裡過年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府舉辦「港」動的年節活動，在台灣的不少香港人都來這裡過年 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為了呈現原汁原味的香港年宵，活動內容隨處可見港式元素，在為期三天的年宵中，古典樂團「寓樂集」以弦樂四重奏演繹經典樂曲，中山大學港籍同學組成的團體「二鄉人」，透過街頭音樂形式演出香港流行歌曲，更有中山大學香港文化社成員，自彈自唱重現「榕樹下說唱藝術」，展現香港融合各方文化的多元風貌。

年宵也規劃豐富的「香港文化工作坊」體驗內容，邀請於台灣各界發展的香港朋友，設計「香港飲食文化」、「趣談香港話」、「瞬間看香港」、「迎春接福─森林療癒體驗」講座和手做課程，深度介紹香港的多元文化，讓民眾從各個面向進一步認識香港文化。

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