大陸遊客春節兩天衝澳門6.7萬人次　去香港僅2.5萬人次

▲澳門知名旅遊景點大三巴牌坊。（圖／CFP）

文／香港01

隨中港澳三地放寬防疫措施，今個農曆新年終於可外出遊玩，澳門迎來新春旅遊旺季，年初一（22日）及年初二（23日）共錄得逾12萬入境旅客，當中約6.7萬人次為內地（大陸，下同）旅客。反觀與內地僅局部通關、仍須核酸檢測陰性結果的香港，該兩天只有不足2.5萬內地客入境，即澳門內地客量比香港多近1.7倍。

▲香港民眾在農曆春節期間到黃大仙寺參拜。（圖／CFP）

另外，香港旅客「輸出」澳門人數較去年同檔期錄得逾30倍增長，年初一初二分別有近2萬及2.8萬人次訪澳，比內地客訪港數字多接近1倍。

大年初三（24日）中港兩地雖然在1月8日已通關，但昔日新春期間，尖沙咀名店街熙來攘往的人流不復以前。有名店外有客人排隊等候進內，但人龍明顯較疫情前農曆新年少，旅遊及零售業仍有待進一步復甦。

根據香港入境處統計，年初一及二分別約5萬及7.7萬人次入境，當中約1.9萬及2.5萬人次為旅客，內地旅客分別佔1萬及1.5萬人次。單計內地旅客，由機場抵港人數最多，其次為經西九高鐵站到港，兩天合計分別有7,340及6,451人次。

▲遊客在澳門新馬路上的兔年裝飾前拍照留念。（圖／CFP）

至於澳門方面，據當局旅遊數據統計，年初一及初二分別約5萬及7.2萬旅客入境，當中內地客分別有2.7萬及3.9萬人次，佔總旅客數逾一半。與去（2022）年年初一及初二比較，總訪澳旅客人次均分別增加接近四倍，內地旅客亦增近兩倍。

比較港澳入境數字，昔日是內地客新春首選的香港，今年在無花車、無煙花、須檢測證明的安排下，吸引力就明顯較澳門遜色。年初一香港內地客較澳門少1.7萬人次，初二更少2.5萬。

不僅如此，港澳兩地今個新春毋須持檢測陰性即可互通兩地，港人入境澳門人數錄得爆炸性增長，與去年同檔期比較，大幅上升逾30倍，年初一及二分別錄得近2萬及2.8萬港人訪澳，港人「輸出」到澳門數字，更較內地訪港客多近1倍。

香港旅遊促進會總幹事、港澳直通巴士協會副秘書長崔定邦表示，內地客近幾年未能回老家春節團聚，訪港數字少是無可避免，但認為三、四月會有所增加。

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