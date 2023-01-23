香港新年抽得「中籤」　「威人威威不是威」要港府多聽意見

▲香港新年抽得「中籤」。（圖／翻攝Kenneth Lau臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港新界鄉議局主席劉業強大年初二（23日）至沙田車公廟為香港求籤，求得第11號中籤，籤文為「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」

香港政府每年農曆初二都會派出一名官員或公職人員代表香港，到沙田的車公廟，為香港新一年的運勢求籤。

劉業強23日依照習俗前往車公廟求籤，抽得第11號中籤，籤文為「威人威威不是威，只當著力有箴規；白登曾起高皇閣，終被張良守舊圍。」解曰，「凡事守舊、求財遂意、自身得運、婚姻不合。」

車公廟的解籤師陳天恩解釋，籤文是要香港政府多聽聽不同意見，振興經濟，否則香港人民會生活在水深火熱之中，而且不能只靠一個人來改善經濟，要放下成見，找來不同意見的人，或是曾有過貢獻的舊人。

劉業強則表示，過去三年疫情，讓大家生活有很多阻滯，包括上學、就業和家庭團聚都受影響，「國家在去年底送給香港大禮，實施首階段免檢疫通關，而新形勢是從治及興，得來不易的形勢要比較謹慎，政府多聽好的意見，自然就會好。」

劉業強認為，籤文是數百年前漢朝的故事，雖然當時打勝仗，但如果不聽意見都有風險，因此需要謹慎一點，但不一定保守，「例如北部都會區，當局要廣泛諮詢，項目才能落實。」

劉業強還說，目前地緣政治複雜，全世界經濟錯綜複雜，期望財政預算案令本港真正復蘇，經濟方面要有更多活動，「復常剛開始，疫情亦緩和，深信在很近的將來會全面通關。」