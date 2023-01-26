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專科醫師與藝術治療師一起挑選！師大《銀光》圖卡為社會解憂

▲▼由專科醫師與藝術治療師挑選出的《銀光》圖卡，希望為社會解憂。（圖／台師大提供）

▲台師大希望藉由專科醫師與藝術治療師挑選出的《銀光》圖卡，能為社會解憂，圖為台師大校友陳哲作品《貓》。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

台北國際書展即將在1月底登場，台師大美術館配合活動，並落實公共博物館社會責任，出版《銀光》師大美術館典藏圖卡，師大指出，《銀光》圖卡從師大典藏作品中，由10位的藝術治療師與專科醫師們，為銀髮族進行選件，總計收錄29件典藏作品與17件林玉山的授課習作，以治癒身心的處方籤為目標，將在2023台北國際書展首次展售。

台師大指出，近幾年來新冠病毒肆虐，加上經濟動盪且國際政治不穩，師大美術館思考如何落實公共博物館的社會責任，透過打造療癒之旅，美術館將作為「社會處方籤」一道預防精神疾病，促進社會健康生活的解方，更希望師大美術館是社區的心靈驛站，藉著傳遞包容與同理的價值，增進代間互動及這片土地的族群和諧。

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▲▼由專科醫師與藝術治療師挑選出的《銀光》圖卡，希望為社會解憂。（圖／台師大提供）

▲《銀光》圖卡之一，台师大校友韓湘寧作品《人物》。（圖／台師大提供）

《銀光》就在這樣背景下誕生，師大表示，《銀光》圖卡從師大典藏作品中，由10位的藝術治療師與專科醫師們，為銀髮族進行選件，參與的醫師們表示，考量能引起共鳴，且容易令人感到新奇和有趣的畫作，而為避免觀看者吃力，擇選擇構圖平穩與輪廓清楚的作品。

師大指出，圖卡收錄師大美術學系前輩教師們的合作畫，包括黃君璧、林玉山、金勤伯等共13人所繪的《山亭觀瀑》、陳哲的《貓》與韓湘寧《人物》等等畢業校友的佳作。

師大表示，《銀光－師大美術館典藏圖卡》跨越場館限制，讓典藏作品可以隨身帶著走，歡迎民眾在年後前往世貿一館的2023台北國際書展，展期從1月31日至2月5日，另2月2日現場將由諮商心理與藝術治療師黃暄文分享「治癒身心的圖卡之旅」。

▲▼由專科醫師與藝術治療師挑選出的《銀光》圖卡，希望為社會解憂。（圖／台師大提供）

▲諮商心理與藝術治療師黃暄文將分享「治癒身心的圖卡之旅」。（圖／台師大提供）

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