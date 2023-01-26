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別想開車來！高雄蓮潭燈會今日登場　搭「賞燈公車」最方便

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

▲18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」是這次水上主燈。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

2023高雄燈會首度移師蓮池潭舉辦，今(26日)將盛大開幕，警方根據往年經驗，估計會湧入上萬名遊客，提醒遊客，周邊沒有規劃汽車停車場，得搭乘大眾運輸工具。交通局則規劃期間限定的「301蓮潭賞燈公車」，可多加利用。

考量春節燈會期間賞燈遊客湧入蓮池潭地區，配合周邊交通管制，交通局建議，多加利用現有公車服務，可搭乘205、217、218、219、301等公車路線至「左營南站」下車後步行8分鐘抵達燈會會場。

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▲301蓮潭賞燈公車直達燈會會場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲301蓮潭賞燈公車直達燈會會場。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，交通局特別闢駛的「301蓮潭賞燈公車」，由臺鐵新左營公車站(捷運左營站2號出口)發車直達蓮池潭燈會會場(於美國學校(勝利路)站下車)，301蓮潭賞燈公車於1月26日至2月5日每天下午2點30分至晚間11點，班距10-15分鐘服務，點對點直捷公車接駁服務，也方便搭乘高鐵、臺鐵、捷運及其他路線公車的遊客轉乘前往賞燈。

交通局強調，全市公車均可刷卡或掃QRcode乘車碼搭乘，可享「一日2段吃到飽活動」、「捷運轉乘公車優惠」等好康，更推薦民眾可購買MeNGo時數票，於指定時間內享有指定公共運輸無限搭乘優惠，更於今年春節及燈會期間特別推出期間限定降價優惠，最低150元即可24小時暢遊高雄，尤其QR方案即買即用十分方便。

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

▲蓮潭燈會今日登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

左營分局提醒，本次燈會期間，周遭沒有規劃汽車停車場，僅規劃假日機車停車場（機車可停放在外圍明潭路、東門路、中正路等3個機車臨時停車場），請民眾多加利用大眾交通工具前往，並配合現場員警交通指揮，以維持燈會交通順暢。

▲網美最喜歡取景的蘆葦燈海。（圖／高雄市觀光局提供）

▲網美最喜歡取景的蘆葦燈海。（圖／高雄市觀光局提供）

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