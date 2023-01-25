北回歸線太陽館變身太空館　肩負太空科技、環境及綠能教育重責

▲▼ 嘉義縣北回歸線園區變身太空館，大小民眾體驗科技綠能環保饗宴。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府2023回嘉真好專案於1月25日至1月27日（大年初四至初六）來到北回二館太空教育館，結合一館太陽館共同辦理回嘉真好，科技綠能環保活動，縣長翁章梁25日一早也到現場，戴上太空帽與大小朋友同樂，更大力推薦歡迎來自全國各地的遊客及返鄉的鄉親來此處走春，感受到嘉義縣的進步與教育知性的氛圍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北回歸線太陽館是嘉義縣推動綠能科技及結合戶外教育與探索教育的場地，每逢佳節更是許多外地遊子回到家鄉必到的景點，也是全國各地遊客到訪的重要景點之一。

北回二館太空館開館後，肩負推動太空科技、天文環境綠能教育的重責大任，更是推動環境教育的重要場域；科學教育中心更是透過環保與綠美化妝點年節氣氛，辦理包含「太空帽-尋找太空垃圾走春趣、動手作鹿角蕨課程、療癒苔球課程、花好月圓春節掛件」等多場科學動手作的活動，活動期間並邀請藝術團體表演、文創市集、分享愛到現場。

北回二館太空館除規劃太空教育常設展外，將不定期推出與太空、科學相關特展，除提供雲嘉南各級學校辦理遊學基地外，也歡迎一般民眾都能來到太空館認識太空學習太空；更邀請來自全國各地的遊客來嘉義觀光、消費，在太空、科技、綠能的場域中，和最愛的家人、朋友一起度過美好年假。

1月25日至1月27日，配合春節氣氛與環保主題辦理一系列戶外市集與表演活動外，這三天太陽館與太空館均對外開方，館內有一直以來深獲小朋友喜歡的國家太空中心30特展與3D電影！

此外，也有12月29日剛開幕的仿生來自大自然的絕妙點子特展，仿生科技可以說是一種具有生機時代意義的嶄新科技，不僅多個商業雜誌將仿生喻為未來科技趨勢，更預估未來將有多項仿生設計將取代舊方法，是一個十分值得闔家參觀的展覽，相關活動節目資訊可至嘉義縣科學教育中心網站或臉書查詢。