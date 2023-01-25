烈嶼保生大帝廟「擲筊賽」吸5633人　他PK贏1筊奪冠獲轎車

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門烈嶼鄉保生大帝廟今年春節期間舉辦第16屆春節擲筊送轎車活動，獎品包括電視機、冰箱、洗衣機、除濕機等，最大獎是TOYOTA轎車一輛，吸引5633人熱情參與，其中693人進入決賽，最後由來自大金門的陳姓男子連擲9聖筊，並在PK賽中，以1筊之差贏對手，成功獲得頭獎轎車。

▲金門烈嶼保生大帝廟舉辦春節擲筊比賽，陳姓民眾以連擲9聖筊，再以1筊之差擊敗對手，獲得頭獎轎車。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲頭獎是TOYOTA轎車一輛。（圖／記者林名揚翻攝）

烈嶼鄉保生大帝廟管理委員會主委洪成發表示，為了帶動過年氣氛，保生大帝廟疫情前每年過年都會舉辦擲筊比賽本次擲筊活動是第16屆，之前3年因疫情影響暫停舉辦，沒想到一復辦，就吸引大量民眾參與，而主辦單位也特地加碼8台液晶電視及25個3000元紅包，希望能讓民眾有更多中獎的機會。

擲筊比賽從農曆大年初一就開始比試，民眾須添300元香油錢參加，有5633名民眾參與，不分男女老幼都一起來保生大帝廟擲筊試手氣，初賽連擲3筊且皆為聖筊者，即獲得幸運卡1張，並獲得進入決賽的資格，最後有693人幸運進入決賽。

昨（24）日大年初三舉行決賽，熱情的民眾紛紛到場湊熱鬧，想看看哪個幸運兒能抱回頭獎。住大金門的陳男和小金門的洪男都連擲9聖筊，不分勝負，廟方宣布兩人再進行PK賽，結果由陳男擲得1聖筊，洪男沒有擲出聖筊，陳以一筊之差勝出，獲得頭獎轎車，而洪男雖敗猶榮，獲得機車。

獲得頭獎的陳男賽後興奮表示，這次是他第一次參加，家中有5人參加，2人進決賽，他賽前有向保生大帝拜拜，沒想到就成功獲得頭獎，他表示非常開心，要把轎車開回去，為自己換新車。

▲陳姓民眾以連擲9聖筊，再以1筊之差於PK賽勝出，獲得頭獎轎車。（圖／記者林名揚翻攝）