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快訊／竹山燈會集點換紫南宮銀錢母　只剩400個...最後機會時間曝

▲竹山燈會於初一到初五每天都發200個紫南宮錢母。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲竹山燈會於初一到初五每天都發200個紫南宮錢母。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023竹藝燈會「福兔迎賓竹光閃耀」持續進行中，竹山鎮公所於農曆初一到初五推出加碼好康：民眾只要在來逛燈區集點，就有機會拿到今年最新的紫南宮銀錢母，每天晚間7時至9時限量發放200個，今明是最後2天，籲請民眾把握機會領取。

2023竹山竹藝燈會熱鬧開幕，因受紫南宮的大力加持，大年初一下午3點就湧現排隊等待領錢母的人潮；鎮長陳東睦於晚間7點準時開始親自將錢母交到民眾手上，第一位拿到的民眾非常開心，直呼「賺到了！」200個錢母也在短短15分鐘內全數被換光。

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▲竹山燈會於初一到初五每天都發200個紫南宮錢母。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山燈會於初一到初五每天都發200個紫南宮錢母。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所指出，從1月22日到26日，每天晚上7至9點都提供民眾集點兌換商品：竹山菸葉館、連興宮2大燈區配合app，總共規畫38個集點處，遊客在賞燈同時可一併集點，只要滿35點就可兌換竹提燈、鍋墊、福氣抱枕，以及最熱門的錢母，過年期間也特別由鎮長再加碼發送燈會特製發光小卡；過年期間菸葉館每天也都有加碼活動表演，包括孩子喜歡的魔術、變臉、樂團等演出。

▲竹山燈會於初一到初五每天都發200個紫南宮錢母。（圖／竹山鎮公所提供）

陳東睦表示，竹山是值得深度旅遊的小鎮，早上可來小黃山、八卦茶園、天梯等景點踏青，下午回到市區吃美食，來竹巢市集還有手做體驗，晚上就逛燈集點拿紫南宮錢母，祝福遊客新的一年好運旺旺來。

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