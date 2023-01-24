他揭林智堅論文案未曝光民調　61.1%民眾反對「全黨挺一人」

▲前新竹市長林智堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會游盈隆24日曝光一份先前未曝光的民調資料，針對前新竹市長林智堅論文門案，當時身兼民進黨主席的總統蔡英文下令全黨公職力挺，但有61.1%民眾不支持這項決定。游盈隆說，這項發現傳達了一個非常清楚的訊息，就是國人一面倒不支持蔡總統力挺林智堅清白的決定。

游盈隆指出，8.3%非常支持「全黨挺一人」，13.3%還算支持，26.3%不太支持，34.8%一點也不支持，17.3%沒意見、不知道、拒答。換言之，在20歲以上國人中，21.6%支持蔡總統力挺林智堅清白，61.1%不支持。

值得注意的是，在政黨認同方面，綠認同者方面，四成一支持蔡英文的決定，四成八不支持；中性選民，6.9%支持，六成六不支持；藍認同者，2.4%支持，九成三不支持；而在6都16縣市方面，都呈現一面倒不支持，包括民進黨大本營的南台灣和桃園市。

游盈隆表示，這份民意調查結果原本未公開，但有鑒於「林智堅論文門案」對2022九合一地方選舉有重大影響，為讓國人更清楚瞭解此案的全國性民意反應，決定公諸於世。

該調查是台灣民意基金會委託山水民調公司，訪問期間是2022年9月12一天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本484人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負4.35個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。