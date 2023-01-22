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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

頻被點名接行政院長　陳建仁透露年前行程談寬恕4步驟

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,陳建仁上台發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲前副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長蘇貞昌19日請辭，頻被點名接任閣揆的前副總統陳建仁相當低調，大年初一則透露自己過年前曾陪夫人羅鳳蘋到「天主教耶穌寶血女修會」的會院，参加了「中華電信基督信仰團體」的歲末共融，學習到了寬恕過程的4個步驟，「祝福每一位國人都能夠相互寬恕、彼此包容，給自己帶來心靈的自由，也給台灣帶來更多的和諧、平安與喜樂」。

陳建仁表示，基信團邀請「耕莘文教院」院長耶穌會方進德神父演講，講題是「寬恕使我變得更自由，也創造了新生命」。方神父教導寬恕的過程有4個步驟，首先要「承認我自己受了傷」，其次要「區分人和事」，接著要「在內心寬恕對方」，最後要「和好」。

陳建仁提到，方神父在第二堂課帶領作一個小小的的「神操」，要大家默想以下的問題，並和耶穌分享自己的反省：我是否需要寬恕人？我最需要寬恕誰？對方是否令我受傷？我如何命名這個傷口？我對這傷口最明顯的感受是什麼？我要向耶穌坦白表達，在我的內心這傷口是怎樣的痛苦？請留意耶穌、聆聽耶穌對我有什麼回應？在這煎熬痛苦當中，耶穌如何看我？「短短的神操讓我不再被傷口所桎梏綑綁，我的心靈獲得釋放。」

陳建仁說，寬恕確實是個神奇的天賜恩典，在新的兔年，祝福每一位國人都能夠相互寬恕、彼此包容，給自己帶來心靈的自由，也給台灣帶來更多的和諧、平安與喜樂。 

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關鍵字：

陳建仁內閣改組民進黨行政院長

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