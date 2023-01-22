柯建銘春節分送牡丹　曝女性友人以詩回贈「你的曲線像撅起的唇」

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

今天大年初一，民進黨團總召柯建銘分享，自己每年春節都喜歡買點牡丹，分送三五好友，而昨深夜，一位很有才氣、愛花、會彈琴、唱歌的女人，打電話跟要回贈他一首詩，至於她是誰？是有愛有美的每一個人。

柯建銘說，牡丹屬寒帶植物，在台灣不易種植開花，要控制在春節盛開，更是難能可貴，所以他喜歡送牡丹花給大家，而從小學時也養成習慣，祖厝庭院的花樹，整理種植是他的「獨享責任」，四季變化中，見含苞花開、老樹新綠，是無法抗拒的欣喜。

柯建銘指出，昨深夜，一位很有才氣、愛花、會彈琴、唱歌的女人，電話笑言，「你送牡丹給任何人，頂多收到簡訊或回電言謝，但我不一樣，我回贈一首詩」， 詩的內容為「你的曲線像撅起的唇，渴望親吻，像海綿一樣，吸足陽光，我在最細小的花絲，凝視妳的美䒏，站在你用顏色歌唱的，花之慶典中。香氣四溢的迷宮中，妳是否感到所有人都被妳撩撥，妳是否曾經想過成為一個佈滿花瓣的星球，有著香水的大氣？降臨大地，你是地球上的美，為了愛，為了慾望，誕生。」

柯建銘表示，自己笑言回之，「我還要送妳20年牡丹，妳還要回贈20首詩，願大家平安喜樂、身體健康、頭腦清楚，不老化，還有夢想」，而她就是有愛有美的每一個人，希望大家兔年經濟繁榮、國泰民安。