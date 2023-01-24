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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

核二廠3月14日將除役　趙少康要蔡英文回頭是岸：快把台灣害死了

▲趙少康出席國民黨戰鬥藍感恩茶會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

核二廠二號機將於3月14日停機除役，中廣董事長趙少康喊話總統蔡英文，應讓核二廠延役，「橫空出世的『2025非核家園』，快要把台灣害死了！」

趙少康說，核二廠二號機就要被停機除役了，這部機組在1983年3月15日啟用，每年額定發電量為985,333瓩，每年發電量達150億度電。所發電力經由345,000伏特超高壓輸電線，分三路送到大臺北地區匯入供電系統。

趙少康指出，國外一部核能發電機組常常可以使用60年，而台灣因為政治因素，只用了40年就被強制壽終正寢了，在機組發電成本最低、使用效率最高的時候勒令停用，非要改用昂貴的綠能、天然氣發電，實在看不出有什麼高明的經世治國之道，一部核能發電機組可以抵多少的光電板或天然氣？

趙少康表示，台電去年虧損2675億，預估今年虧損2785億，兩年累計虧損將達到5460億，中油去年也賠了2000多億，蔡英文的能源政策正在掏空台灣，最口口聲聲愛台灣的這些人，卻是最害台灣的。

趙少康呼籲，新年伊始，回頭是岸，現在到3月14日還有50天，蔡英文、民進黨應該立即對核二廠二號機的除役叫停，並修正「核子反應器設施管制法」，讓二號機能夠再使用20年，以符合國際潮流。小老百姓賺錢不易，不要再浪費民脂民膏。

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