法鼓山除夕撞鐘敲響108響　賴清德、馬英九首度同台

記者郭世賢／新北報導

法鼓山連續17年在除夕夜舉辦「撞鐘祈福」，於21日晚間10點，由方丈和尚果暉法師率同僧俗信眾隨著法華鐘聲，吸引許多信眾到場，副總統賴清德、前總統馬英九兩人疫情降溫首度同場，共圓第108響法華鐘聲。方丈和尚果暉法師表示，今年社會關懷主題是「福慧自在」，共同學習諸佛菩薩的慈悲與智慧，開啟今年新的人生旅程。

▲法鼓山除夕撞鐘祈福，賴清德、馬英九疫情降溫首度同台。（圖／記者郭世賢攝，下同）

2023年法鼓山除夕撞鐘最後106到108響，由賴清德、馬英九等各界嘉賓，在22日凌晨時分，與方丈和尚果暉法師共同圓滿，同時透過網路直播，將大眾的善願跨越時空，與鐘聲共鳴交會，誠摯地為國家、社會及全世界人類的平安祈福。

法鼓山方丈和尚果暉法師表示，法鼓山今年社會關懷主題是「福慧自在」，邀請社會各界一起修福修慧，大家平安健康；六度萬行，人人身心自在。以關懷他人為第一，就是在修福修慧；而六度萬行即是以奉獻利他的心，來實踐修福修慧的種種方法，當以喜捨心、慈悲心來幫助他人時，我們自己的身心也會平安、健康、自在。

果暉法師指出，重達25公噸的法華鐘，自2007年首次用於除夕撞鐘祈福，鐘體上清楚鐫刻經中之王《法華經》與《大悲咒》，共計7萬152個字，還有一幅《多寶塔雙佛並坐圖》；經中指出了眾生平等，人人都將在因緣時節成熟之時，成為慈悲智慧圓滿的佛陀，因此每一響法華鐘聲，都代表整體佛法給予的祝福。

▲法鼓山除夕撞鐘敲響108響。

副總統賴清德表示，法鼓山每年除夕撞鐘，為國家為世界祈福，不僅是佛教界盛事，也是安定民心對社會、對國家非常有意義的一件事情，過去馬總統在任時每一年都參加，蔡英文總統就任之後也每一年都參加，但今年蔡總統本來也按計畫要前來參加今晚的盛事，因為國事繁忙，今晚不克出席，所以他代表總統前來參加盛會。

賴清德說，一求俄烏戰爭早日結束，能夠讓烏克蘭的人民，離開戰爭的水深火熱之中；二求疫情能夠早日結束，讓全世界的人民過正常的生活；三求印太地區、兩岸能夠和平、穩定發展；最後他祝福在場各位貴賓、全國父老鄉親，新年快樂！

前總統馬英九表示，他希望今年海峽兩岸當局，都能夠對話取代對抗，以和解來消弭戰爭，希望兩岸能夠回到10年前，海峽兩岸和平繁榮的狀態，因為戰爭沒有贏家﹐和平沒有輸家。