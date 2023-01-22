「戰爭沒有贏家」　馬英九除夕祈願：希望兩岸儘快回到10年前

▲賴清德、馬英九晚間出席法鼓山除夕撞鐘祈福儀式。（圖／翻攝自YouTube／DDMTV法鼓山網路電視台，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

法鼓山21日除夕夜舉辦撞鐘祈福活動，代表總統蔡英文出席的副總統賴清德致詞時特別談及，期盼印太地區及兩岸能夠和平穩定發展，全球疫情及俄烏戰爭早日結束，不過，前總統馬英九隨後發言立刻指出，希望兩岸儘快回到10年前和平繁榮的狀態，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。

賴清德今晚參與法鼓山撞鐘祈福儀式，他致詞時表示，法鼓山每一年除夕撞鐘為國家、世界祈福，不只是宗教活動，對國家社會也是非常有意義的事情，過去馬總統就任後每一年都參加，蔡總統也每一年都參加，不過今晚蔡總統國事繁忙不克出席，因此，他僅代表蔡總統表達感謝，盼為大家祈福，也希望方丈和尚果暉法師的開示，能夠為全世界所響應，大家都能夠具備智慧、慈悲、柔和忍辱。

賴清德並談到3個希望表示，一求俄烏戰爭早日結束，讓烏克蘭人民離開戰爭水深火熱之中，二求疫情能夠早日結束，三求印太地區、兩岸能夠和平穩定發展，最後，他個人也要利用難得的機會，祝福全國父老鄉親新年快樂，盼大家在新年能夠福慧雙長、闔家平安。

面對賴清德特別提到希望兩岸和平發展的祈願，馬英九隨後致詞時表示，「我希望今年海峽兩岸當局，都能以對話取代對抗，以和解來消弭戰爭，希望兩岸儘快回到10年前海峽兩岸那樣和平繁榮的狀態」，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，謝謝大家。