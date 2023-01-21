藍綠白大咖初一拜拜　板橋慈惠宮「侯郭配」、賴清德也要去

▲新北市長侯友宜被視為角逐2024總統人選。（資料照／新北市政府提供）

記者呂晏慈／新北報導

今年是2024總統大選前最後一個農曆年，被視為問鼎總統潛在人選的民進黨主席賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲從初一開始就行程滿檔，有趣的是，包括侯友宜、賴清德、鴻海集團創辦人郭台銘22日將分赴板橋慈惠宮、接雲寺參香；而賴清德23日規劃前往台北市萬華廣照宮，柯文哲同時間選在萬華龍山寺發放發財金，比拚人氣意味十足。

根據規劃，侯友宜初一上午8點半將前往板橋慈惠宮、接雲寺參香祈福，並接受媒體聯訪，外界高度關注是否將與郭台銘同台，被解讀為「郭侯配」可望浮上檯面。無獨有偶，賴清德將在下午1點半左右前往慈惠宮、接雲寺發放福袋，向民眾拜年。

此外，賴清德初二規劃一系列走春行程，預計下午將走訪台北市4區重要廟宇，其中，規劃在初二下午1點前往位於萬華的廣照宮發放福袋，被視為總統選戰競爭對手的柯文哲，則規劃同一時間前往萬華龍山寺發放發財金。

▲外界關注郭台銘明日是否將與侯友宜同台。（資料照／翻攝自Facebook／郭台銘）

▲柯文哲初一將先前往新竹市、新竹縣、桃園市等縣市走春。（資料照／記者林敬旻攝）

▲賴清德在春節連假期間，規劃全台灣超過50個公開行程。（資料照／記者林敬旻攝）