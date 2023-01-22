賴清德法鼓山撞鐘　「新年一起努力讓台灣走向新未來」

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除夕賴清德法鼓山撞鐘　「新年一起努力讓台灣走向新未來」

▲▼賴清德法鼓山除夕撞鐘敲響108響。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲民進黨主席、副總統賴清德法鼓山除夕撞鐘敲響108響。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者皮心瑀／台北報導

法鼓山21日除夕夜舉辦撞鐘祈福活動，民進黨主席、副總統賴清德首次代表總統蔡英文出席，致詞時特別談及兩岸和平，事後也在臉書分享當晚照片，喊話希望新的一年，大家一起努力，讓台灣走向新未來。

賴清德說，他到法鼓山撞鐘祈福，祝願新的一年，台灣平安、順利。他表示，撞響108聲鐘聲，象徵去除108種煩惱。過去一年，台灣面臨許多難關，因為堅定理念、勇敢堅強、穩健前行，才挺過無數風雨挑戰，「新的一年，我們一起盡最大的努力，讓台灣走向更民主、更和平、更繁榮的新未來！」

賴清德這次是代表蔡英文參加撞鐘活動，時近2024，因此被外界解讀傳承、接班意味濃厚，他在致詞時提到自己的三個心願，一是俄烏戰爭早日結束，讓烏克蘭人民離開戰爭水深火熱之中，二是疫情能夠早日結束，三是印太地區、兩岸能夠和平穩定發展，最後，他個人也要利用難得的機會，祝福全國父老鄉親新年快樂，盼大家在新年能夠福慧雙長、闔家平安。

今年賴清德春節連假行程也滿檔，除夕晚間在法鼓山撞鐘，今初一起到年初七，從北到南走訪51間廟宇，積極備戰2024總統選戰。此外，賴清德2018年擔任行政院長時，也曾到法鼓山敲鐘，當時前總統馬英九也受邀參與，今年兩人時隔近5年再次於法鼓山撞鐘儀式同框。

▼法鼓山除夕撞鐘敲響108響。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼賴清德馬英九出席2023年法鼓山除夕撞鐘敲響108響。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼賴清德馬英九出席2023年法鼓山除夕撞鐘敲響108響。（圖／翻攝賴清德臉書）

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法鼓山民進黨蔡英文賴清德

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