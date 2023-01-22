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快訊／賴清德、馬英九法鼓山撞鐘　致詞談「兩岸和平」互別苗頭

▲▼賴清德、馬英九出席2023法鼓山 #108 for All 除夕撞鐘 • 為世界祈福。（圖／翻攝自YouTube／DDMTV法鼓山網路電視台）

▲賴清德、馬英九今晚出席法鼓山撞鐘祈福儀式。（圖／翻攝自YouTube／DDMTV法鼓山網路電視台，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

法鼓山21日除夕夜舉辦撞鐘祈福活動，睽違兩年邀請民眾參與，副總統賴清德及前總統馬英九晚間11點多出席儀式，這也是賴清德首次代表總統蔡英文出席，由於2024總統大選將近，被解讀傳承、接班意味濃厚。賴清德致詞時特別談及，期盼印太地區及兩岸能夠和平穩定發展，全球疫情及俄烏戰爭早日結束，不過，馬英九隨後發言稱，希望兩岸儘快回到10年前和平繁榮的狀態，雙方發言互別苗頭。

賴清德今晚參與法鼓山撞鐘祈福儀式，在聆聽玩108響鐘聲後，他應邀致詞表示，法鼓山每一年除夕撞鐘為國家、世界祈福，不只是宗教活動，對國家社會也是非常有意義的事情，過去馬總統就任後每一年都參加，蔡總統也每一年都參加，不過今晚蔡總統國事繁忙不克出席，因此，他僅代表蔡總統表達感謝，盼為大家祈福，也希望方丈和尚果暉法師的開示，能夠為全世界所響應，大家都能夠具備智慧、慈悲、柔和忍辱。

賴清德並談到3求表示，一求俄烏戰爭早日結束，讓烏克蘭人民離開戰爭水深火熱之中，二求疫情能夠早日結束，三求印太地區、兩岸能夠和平穩定發展，最後，他個人也要利用難得的機會，祝福全國父老鄉親新年快樂，盼大家在新年能夠福慧雙長、闔家平安。

馬英九隨後發言則說，「我希望今年海峽兩岸當局，都能以對話取代對抗，以和解來消弭戰爭，希望兩岸儘快回到10年前海峽兩岸那樣和平繁榮的狀態」，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，謝謝大家。

法鼓山表示，因應疫情，今年撞鐘時會以合十祈福取代拉繩，並進行人流控管，晚間8點半開放入場，法華梵鐘堪稱法鼓山的「鎮山之寶」，是鐘體刻有整部法華經的青銅梵鐘，在今晚揚起108響。

賴清德本次春節連假行程滿檔，除夕晚間在法鼓山撞鐘，後續從初一到初七從北到南走訪51間廟宇，積極備戰2024總統選戰。此外，賴清德2018年擔任行政院長時，也曾到法鼓山敲鐘，當時馬英九也受邀參與，今年則是兩人闊別近5年再次於法鼓山撞鐘儀式同框。

▲▼賴清德、馬英九出席2023法鼓山 #108 for All 除夕撞鐘 • 為世界祈福。（圖／翻攝自YouTube／DDMTV法鼓山網路電視台）

▲▼賴清德、馬英九出席2023法鼓山 #108 for All 除夕撞鐘 • 為世界祈福。（圖／翻攝自YouTube／DDMTV法鼓山網路電視台）

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