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走春必走汐止康誥坑溪　濃桃紅「夜櫻」搶先曝光

▲走春必走汐止康誥坑溪 濃桃紅「夜櫻」搶先曝光。（圖／新北市農業局提供）

▲走春必走汐止康誥坑溪，濃桃紅「夜櫻」搶先曝光。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節連假十天必去景點之一「汐止康誥坑溪」，沿岸200株台灣山櫻，花色為濃桃紅色，花型呈吊鐘狀，預估自今年1月中開始陸續綻放，約1個月的賞花期。新北市政府景觀處主辦「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」已於日前開幕點燈，現在開始一直到3月，感受浪漫氣息將帶給民眾滿滿浪漫櫻花氛圍！

▲走春必走汐止康誥坑溪 濃桃紅「夜櫻」搶先曝光。（圖／新北市農業局提供）

▲汐止康誥坑溪櫻花約開3成。

新北市汐止區康誥坑溪兩岸，河岸旁的步道平緩、溪畔與兩側櫻花交映的美景，美不勝收。今年汐止區公所與里辦公處，於康誥坑溪畔精心佈置燈飾，2月12日前讓民眾能近距離在夜間欣賞「溪澗夜櫻」，歡迎前往賞櫻、拍照和打卡；另外1月28日將舉辦新春賞櫻慶元宵活動，與民眾一起同樂，增添年節元宵歡慶氣氛，感受新北市的美麗與活力。

農業局長李玟提醒賞櫻民眾，可搭乘大眾運輸前往賞櫻，想知道更多新北市各地的櫻花花況，可以瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站，或在FB「賞花快報」臉書按讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況及活動資訊。景觀處將更即時、更詳盡的新北市櫻花情報分享給大家。

▲走春必走汐止康誥坑溪 濃桃紅「夜櫻」搶先曝光。（圖／新北市農業局提供）

▲汐止區康誥坑溪畔精心佈置燈飾。

▲走春必走汐止康誥坑溪 濃桃紅「夜櫻」搶先曝光。（圖／新北市農業局提供）

▲溪畔與兩側櫻花交映美景。

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