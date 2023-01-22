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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國家公園春節不打烊　內政部教你怎麼玩

▲雪霸國家公園-聖稜覆雪。（圖／內政部提供）

▲雪霸國家公園-聖稜覆雪。（圖／內政部提供）

記者蘇晏男／台北報導

春節連假常是國人旅遊的旺季，今年假期長達10天，國人不妨趁此機會，深度享受台灣豐富的自然風貌。內政部指出，台灣現有9個國家公園及1個國家自然公園，除東沙環礁國家公園之外，各園區在春節期間都有開放，並且規劃春節應景的活動，適合闔家踏青休憩。

北部-陽明山、雪霸賞美景

大台北地區的後花園-陽明山國家公園，包含小油坑、硫磺谷及龍鳳谷等地區，可近距離觀賞噴氣孔、硫磺結晶、溫泉或壯觀的崩塌地形等「後火山作用」景觀。冷水坑地區有菁山吊橋、牛奶湖等景點，還有溫泉浴室及泡腳池；擎天崗中央步道可一覽廣闊草地的草原風光；陽明書屋如同時光隧道，可以在台灣近代史的人文史蹟中身歷其境；竹子湖蓬萊米原種田故事館，是了解台灣稻米史的重要據點；二子坪地區的步道平緩，適合親子同遊，是北部親近大自然的好選擇。

雪霸國家公園武陵、觀霧、雪見三處遊憩區海拔高度約在1700至2000公尺，山景令人心曠神怡。觀霧地區的聖稜覆雪，是冬日季節特有的限定美景，有機會欣賞成片赤楊落葉的壯麗景象。

中部-護國神山賞楓紅

玉山國家公園境內座擁台灣第一高峰，充滿垂直分布的景觀的多樣性，從低海拔往山上走，沿途森林景觀由亞熱帶闊葉林逐漸轉變至溫帶森林，山坡上紅榨楓火紅的楓葉，為山林增添了幾分北國風情，高山上鐵杉樹勢挺拔峻奇，運氣好還能遠眺玉山雪景。

▲台江國家公園-安順吉鹽故事館。（圖／內政部提供）

▲台江國家公園-安順吉鹽故事館。（圖／內政部提供）

南部-台江賞濕地、墾丁冬陽賞水鳥、壽山自然人文兼具

台江國家公園境內有廣大河口、潟湖、魚塭及紅樹林等濕地環境，提供生物安全覓食與棲息場域，亦蘊含古蹟、廟宇、民俗等文史資源。新開幕的安順吉鹽故事館記錄了漁鹽產業變遷的文化地景，一日遊程可兼具體驗人文歷史、生態保育和經濟產業。

墾丁國家公園龍鑾潭自然中心可盡覽潭面風景，還可使用高倍望眼鏡觀賞潭面上水鳥的姿態。春節期間正是賞冬候鳥的時機，來自北方的小水鴨、鳳頭潛鴨、水澤鳧、白眉鴨在前一年11、12月抵達，雁鴨科盤據潭面，鷺科鳥類點綴其間，1、2月候鳥換羽，雁鴨科最先暖身，預備北返。

位處高雄市的壽山國家自然公園，不僅是高雄都會地區難得的綠帶，也是一座珍貴的自然寶庫，遊客中心是利用壽崗營區舊建物及廢棄咕咾石打造而成，與壽山珊瑚礁地景融為一體，並呈現左營舊城的石牆意象，遊客中心5樓的觀景平台，還可綜覽高雄市港美景。園區的珊瑚礁植被與副熱帶季風林，蘊涵豐富的自然與人文資源，由於緊鄰都會核心地區，是高雄絕佳的健行走春首選。

東部-太魯閣專車免費遊園

中橫公路太魯閣至天祥之間，在春節期間1月23日至25日(初二至初四)將實施交通管制，太管處也同步推出免費遊園專車，讓您可以輕鬆暢遊中橫沿線各景點步道，包括布洛灣吊橋、環流丘步道及太魯閣族文物展示館等熱門景點，認識太魯閣族的工藝文化，還可以造訪鬼斧神工的燕子口、九曲洞峽谷。

離島-冬陽西沉映古厝 海平面上觀彩羽

金門的冬季嶄露出北國風情，北方候鳥一波波南下，天空呈現出彩羽飛翔的景觀，多種林木轉紅飄零，冬陽西沉如畫，是專屬於金門冬季最迷人的景緻。在戶外走累了，建議您到聚落找個地方坐下來，享受冬陽映照古厝的優閒時光。

搭乘大眾運輸遵守防疫 安心順暢好遊興

內政部指出，因各國家公園景點開放時間不一，民眾可先至各管理處網站瞭解開館時間、相關活動及交通狀況等資訊，也提醒儘量搭乘大眾運輸工具，除了節能減碳，也避免塞車壞了遊興。

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