春節10大「神地點」揭曉！　竹山紫南宮、龍山寺都入列

▲紫南宮。（圖／記者高堂堯攝）



記者廖婕妤／台北報導

Google日前公布2022年地圖搜尋熱點，在農曆春節期間，台灣民眾素有前往廟宇參拜的習俗，去年春節最愛去的廟宇就是「南投竹山紫南宮」；互動及規劃路線最頻繁的地點則為「高鐵台中站」；至於最想要在地圖上找的餐飲則是「早餐」。

台灣素有參拜廟宇祈福的文化，過年期間走訪廟宇已是必備行程，根據Google統計，2022年春節期間，台灣人最想去的廟宇就是以借發財金聞名的「南投竹山紫南宮」，過年期間每日都會擠進逾10萬名遊客；「行天宮」、「白沙屯拱天宮」則分居二三名。

▲台灣人春節期間最愛去竹山紫南宮。（圖／翻攝Google官方部落格）



台灣人春節最想去哪呢？據統計，2022年春節期間在Google地圖搜尋路線、互動最多的前2名是「高鐵台中站」及「台中火車站」，板橋車站和台北車站也擠入前十名，顯見交通轉運的重要性；華泰名品城、巨城、MITSUI OUTLET PARK林口及台北101也進榜，可看出民眾春節購物的好去處。

▲春節熱搜以車站、購物中心佔大多數。（圖／翻攝Google官方部落格）



此外，在春節期間，台灣人最熱搜的飲食地點為「早餐」，展現民眾在年假期間外出尋找早餐店的需求；「火鍋」牌第二，可見民眾想找地方圍爐吃鍋，而「素食」則登上第四名，反映初一吃齋的習俗。

▲春節期間最常找哪裡有早餐店。（圖／翻攝Google官方部落格）