　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節這3天千萬別拜年！兔年8大禁忌曝光　「送1物」恐倒大楣

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲春節拜年也有禁忌。（示意圖／視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

農曆新年到來，許多人會回家和家人齊聚一堂，也有人會到親朋好友家拜年，不過除了基本的禮俗要做好，還要注意有些事千萬別做。《ETtoday新聞雲》就特別整理了拜年8大禁忌，提醒有3天千萬不要到別人家拜年，另外送禮內容也要留意，否則可能會觸霉頭。

1.過年期間這3天別拜年

[廣告]請繼續往下閱讀...

大年初三：這天也被稱為「赤狗日」，在傳統習俗上，由於赤狗日是「憤怒之神」出來的日子，因此這天忌外出也不可以拜年，若遇到祂恐會發生壞事。

大年初四：這天是灶神回家的日子，相傳灶神回來後會清點戶口，因此全家人最好要待在家中，以免錯過。

大年初七：這天是「人日」，即是人類誕生的日子，這天諸事不宜，應該要好好待在家中休息，同樣不適合出門拜年。

2.慎選拜年服裝

雖然現代人對於穿衣禁忌比較少，但在過年期間服裝是否得體仍相當重要，盡量不要穿著全黑或全白的衣服，因為會讓人聯想到喪服，會被視為不吉利，因此若是要到別人家拜年，還是可以在穿著搭配中選擇紅色衣物，或是紅色系等亮眼顏色的配飾點綴，另外，穿著拖鞋及破洞襪子也千萬不可。

3.提前約好拜年時間

春節想要和親朋好友拜年，應該要提前約好時間，否則突然跑去別人家拜訪，恐會為主人帶來困擾，也避免撲空，也記得別對著睡覺的人拜年，否則恐讓對方臥床一整年。

4.千萬不要空手去

拜年的時候切記要帶個伴手禮到別人家，像是水果、餅乾、酒品等都是很適合的選擇，不用特別挑選貴重的禮物，但千萬要避免時鐘、雨傘、鞋子等有負面諧音含意的物品，以免觸霉頭

5.別直接打開紅包袋

拜年時偶爾會收到別人給的紅包，但當著對方的面打開，是一件非常沒禮貌的行為，更不用說直接數鈔票的張數。

▲▼紅包、紅包袋、過年、春節（圖／記者李孟璇攝）

▲不要當著對方的面打開紅包。（示意圖／ETtoday資料照）

6.別說不吉利的字眼

拜年過程中最好不要提到不吉利的字句，像是死、輸、慘等，避免帶來不好的運勢。

7.別當作「自己家」

雖然去拜訪時，主人都會希望客人放輕鬆，說「當自己家就好」，但也千萬不要隨意坐下，以及未經主人同意就隨意觸摸物品。到別人家拜年時，最好先詢問「坐哪邊比較恰當」，如果想要參觀，也最好由主人帶領比較適宜。

8.留意拜年時長

到別人家拜年切勿待太久，最好1小時左右就可以離開，避免對方招待賓客過於辛勞、減輕對方負擔。

ET快訊
紫南宮突宣布！身分證中「這2碼」　可領錢母套組
信義區過年秒變「空城」！　真實照片曝光
聽見喀嚓聲　台中男大怒「砸爛測速照相機」
孕婦骨盆嚴重破裂！　國道2死9傷「胎兒狀況不明」
勸世文「整本2000元刮刮樂只有一張5000」　苦主：呵呵太
他排10小時搶頭香喊「想要保時捷」！　全聯福袋10分鐘全賣光
這3天千萬別拜年！8大禁忌曝　「送1物」倒大楣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3千年一遇！2023年運勢「先蹲後躍」卦象曝光　1產業最夯

初一走春3廟宇周邊易塞　蘇花湧車潮「蘇澳到崇德要開2小時」

信義區過年秒變「空城」！真實照片曝光　他嗨喊：台北人的年假來了

春節追劇必備零食　「釋迦莎莎醬」讓洋芋片更好吃了

開春即缺水？曾文水庫蓄水率「只能撐27天」　3度人工增雨仍無用

讀什麼系過年最心累？「1科系」台大生無奈簽到　各系大學生炸鍋

異地戀必看！5大方法維繫遠距離戀愛　保持感情熱度

22款免費「兔子賀年貼圖」限時大放送　1指傳達新年祝福

高雄天坑掰掰！高齡汙水管「穿新衣」　用1招免開挖延壽30年

月賺60K「2原因忍無可忍」　他帥氣丟離職單：不再為錢低頭

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

國3大溪段「8車連環撞」　車尾被撞扁3人受傷！

速食店冰淇淋奇特吃法 加番茄醬竟變「酸梅冰」

開箱會發芽的章魚玩具 頭冒雜草還帶去剪髮XD

初一「14禁忌」勿踩雷！ 早餐別吃稀飯、避免借貸　

3千年一遇！2023年運勢「先蹲後躍」卦象曝光　1產業最夯

初一走春3廟宇周邊易塞　蘇花湧車潮「蘇澳到崇德要開2小時」

信義區過年秒變「空城」！真實照片曝光　他嗨喊：台北人的年假來了

春節追劇必備零食　「釋迦莎莎醬」讓洋芋片更好吃了

開春即缺水？曾文水庫蓄水率「只能撐27天」　3度人工增雨仍無用

讀什麼系過年最心累？「1科系」台大生無奈簽到　各系大學生炸鍋

異地戀必看！5大方法維繫遠距離戀愛　保持感情熱度

22款免費「兔子賀年貼圖」限時大放送　1指傳達新年祝福

高雄天坑掰掰！高齡汙水管「穿新衣」　用1招免開挖延壽30年

月賺60K「2原因忍無可忍」　他帥氣丟離職單：不再為錢低頭

竹山紫南宮發錢母！　身分證有「2數字」免排隊直接領

3千年一遇！2023年運勢「先蹲後躍」卦象曝光　1產業最夯

初一走春3廟宇周邊易塞　蘇花湧車潮「蘇澳到崇德要開2小時」

農曆新年假期！霍華德飛倫敦反問粉絲：第一次來該做什麼？

兔年走春鹿耳門聖母廟　春牛、七星平安橋為信眾消災祈福

除夕夜鑽進沙發　賓士貓「頭頂被加料」怒視奴才：不是剛大掃除？

1年報案800次！「世界最糟糕」麥當勞歇業　房東曝關門原因

信義區過年秒變「空城」！真實照片曝光　他嗨喊：台北人的年假來了

穿越賞宋朝繁景！景觀咖啡廳進駐台北101　享獨家世界賽咖啡調酒

藍議員展廚藝！　5道春節家常料理擦亮「媽媽」招牌

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

即／保安宮國運籤開出「等待明朝鼓浪息」

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

大年初一「14點禁忌」　犯了這點和人結怨一整年

苦主勸世文：整本2000元刮刮樂只有一張5000

4生肖有雙喜　愛情事業兩得意　　　

火山孝子暈船「林森北酒店小姐」　苦追2個月變小王

更多熱門

相關新聞

黃偉哲走訪廟宇拜年發紅包

黃偉哲走訪廟宇拜年發紅包

農曆大年初一，台南市長黃偉哲前往台南市各區宮廟參香祈福，除向市民報告台南市福利政策外，並於現場發放兔年紅包，祝福市民朋友新年快樂，旺兔順利。

春節10大「神地點」揭曉！　竹山紫南宮、龍山寺都入列

春節10大「神地點」揭曉！　竹山紫南宮、龍山寺都入列

陸專家：出現「第二波疫情」可能性小

陸專家：出現「第二波疫情」可能性小

搶頭香紅到國外！捕獲野生巴西記者　他問：神收god money　

搶頭香紅到國外！捕獲野生巴西記者　他問：神收god money　

過年詐騙集團猖狂　兩大慣用手法曝

過年詐騙集團猖狂　兩大慣用手法曝

關鍵字：

兔年拜年春節過年禁忌

讀者迴響

熱門新聞

大年初一「勿犯9大禁忌」！

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一2死火燒車！　國道如「紅色煉獄」影片曝

快訊／初一清晨國道火燒車　5車追撞「統聯撞轎車燃燒」

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

即／保安宮國運籤開出「等待明朝鼓浪息」

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

2023「12星座」運勢排行！

更多

最夯影音

更多
動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝
橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面