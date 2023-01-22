春節這3天千萬別拜年！兔年8大禁忌曝光　「送1物」恐倒大楣

▲春節拜年也有禁忌。（示意圖／視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

農曆新年到來，許多人會回家和家人齊聚一堂，也有人會到親朋好友家拜年，不過除了基本的禮俗要做好，還要注意有些事千萬別做。《ETtoday新聞雲》就特別整理了拜年8大禁忌，提醒有3天千萬不要到別人家拜年，另外送禮內容也要留意，否則可能會觸霉頭。

1.過年期間這3天別拜年

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大年初三：這天也被稱為「赤狗日」，在傳統習俗上，由於赤狗日是「憤怒之神」出來的日子，因此這天忌外出也不可以拜年，若遇到祂恐會發生壞事。

大年初四：這天是灶神回家的日子，相傳灶神回來後會清點戶口，因此全家人最好要待在家中，以免錯過。

大年初七：這天是「人日」，即是人類誕生的日子，這天諸事不宜，應該要好好待在家中休息，同樣不適合出門拜年。

2.慎選拜年服裝

雖然現代人對於穿衣禁忌比較少，但在過年期間服裝是否得體仍相當重要，盡量不要穿著全黑或全白的衣服，因為會讓人聯想到喪服，會被視為不吉利，因此若是要到別人家拜年，還是可以在穿著搭配中選擇紅色衣物，或是紅色系等亮眼顏色的配飾點綴，另外，穿著拖鞋及破洞襪子也千萬不可。

3.提前約好拜年時間

春節想要和親朋好友拜年，應該要提前約好時間，否則突然跑去別人家拜訪，恐會為主人帶來困擾，也避免撲空，也記得別對著睡覺的人拜年，否則恐讓對方臥床一整年。

4.千萬不要空手去

拜年的時候切記要帶個伴手禮到別人家，像是水果、餅乾、酒品等都是很適合的選擇，不用特別挑選貴重的禮物，但千萬要避免時鐘、雨傘、鞋子等有負面諧音含意的物品，以免觸霉頭。

5.別直接打開紅包袋

拜年時偶爾會收到別人給的紅包，但當著對方的面打開，是一件非常沒禮貌的行為，更不用說直接數鈔票的張數。

▲不要當著對方的面打開紅包。（示意圖／ETtoday資料照）

6.別說不吉利的字眼

拜年過程中最好不要提到不吉利的字句，像是死、輸、慘等，避免帶來不好的運勢。

7.別當作「自己家」

雖然去拜訪時，主人都會希望客人放輕鬆，說「當自己家就好」，但也千萬不要隨意坐下，以及未經主人同意就隨意觸摸物品。到別人家拜年時，最好先詢問「坐哪邊比較恰當」，如果想要參觀，也最好由主人帶領比較適宜。

8.留意拜年時長

到別人家拜年切勿待太久，最好1小時左右就可以離開，避免對方招待賓客過於辛勞、減輕對方負擔。