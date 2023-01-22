　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年「到這裡拜拜」竟能抽iPhone 14！還有65吋大電視等你帶走

▲過年不少人都會走春拜拜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲過年不少人都會走春拜拜。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

不少人都會趁著過年走春去拜拜，高雄市觀光局就推出拜拜攻略，結合2023蓮潭燈會，賞燈同時可到附近廟宇參香祈福，只要到指定的7座廟宇拜拜，就有機會抽中iPhone14、純金打造的金元寶、65吋大電視等大獎。

高雄市觀光局長高閔琳表示，左營蓮池潭是台灣廟宇密度最高的風景區，周圍廟宇眾多，每逢春節總是擠滿拜拜人潮，深具歷史人文和過年過節氛圍。這次蓮潭周邊廟宇熱烈歡迎燈會到來，不僅特別點亮廟宇建築、配合燈會動態主燈「光舞蓮潭」光雕燈光展演、空出廟埕迎接觀光局與民政局聯手規劃的民俗藝陣展演；更感謝各大廟宇配合燈會加碼贊助摸彩抽獎活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄左營蓮池潭元帝廟。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭元帝廟。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳說，其中元帝廟、慈濟宮、啟明堂、洲仔清水宮、埤子頭鎮福廟、天府宮、鳳邑舊城城隍廟提供黃金打造的元寶、iphone與超大液晶電視等豐富摸彩品共襄盛舉，讓今年高雄燈會更豐富精彩。

蓮潭周邊的廟宇主奉神明各有不同，也充分展現蓮池潭信仰的多元活力，其中「元帝廟」俗稱左營大廟，主祀北極玄天上帝，巨大的北極玄天上帝像矗立在蓮池潭中，早已是蓮潭湖景主要特色。「慈濟宮」主祀保生大帝，附設的龍虎塔更是蓮池潭知名地標建築；「啟明堂」奉祀武聖關聖帝君為主神，廟前的春秋御閣和五里亭延伸至蓮池潭中，是民眾拍照打卡聖地。

▲洲仔清水宮及清水祖師像。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲洲仔清水宮及清水祖師像。（圖／記者許宥孺翻攝）

「洲仔清水宮」主祀清水祖師，最大特色是巨大的清水祖師神像坐鎮廟頂，讓往來遊客一眼就認出廟宇位置。「埤子頭鎮福廟」主祀福德正神，舊廟身為鎮福社，與鳳山縣舊城城門、拱辰井一同列為國定古蹟；「天府宮」主祀中壇元帥（李哪吒三太子），也俗稱太子爺廟；「鳳邑舊城城隍廟」則主祀鳳山縣城隍勅封顯佑伯。

高閔琳也補充，農曆初五(1/26)開幕當天下午恰逢清水宮遶境，其陣頭18衙役也將於本次燈會開幕式演出；同時在元宵節(2/5)閉幕當天，亦結合地方信仰、元帝廟左營遶境祈福劃下句點。不管活動的合作、交通管制等，均有賴在地廟方大力支持促成與共襄盛舉；非常感謝地方鄉親廟宇都將蓮潭燈會視為地方盛事，不僅充滿期待，更是熱情參與、密切配合、通力合作。

▲蓮潭燈會抽獎券。（圖／高雄市觀光局提供）

▲蓮潭燈會抽獎券。（圖／高雄市觀光局提供）

2023蓮潭燈會活動期間為農曆初五(1/26)至元宵節(2/5)；燈會期間來高雄左營蓮池潭，讓你賞燈、祈福一次滿足。觀光局也特別提醒，目前各家廟宇抽獎獎項豐富，包括元帝廟提供iPhone14、洲仔清水宮提供純金元寶、啟明堂提供液晶電視、天府宮提供發財金等數百樣大小獎等；獎項持續加碼中，相關抽獎辦法及獎項詳見各廟宇公告及高雄旅遊網。

▲天府宮發財金。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲天府宮發財金。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭天府宮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭天府宮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國定古蹟鎮福社(埤子頭鎮福廟舊廟身)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國定古蹟鎮福社(埤子頭鎮福廟舊廟身)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲埤子頭鎮福廟。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲埤子頭鎮福廟。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭啟明堂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭啟明堂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲啟明堂前的五里亭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲啟明堂前的五里亭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭慈濟宮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭慈濟宮。（圖／記者許宥孺翻攝）

ET快訊
快訊／台中男開車「撞16機車3轎車」　車海交疊慘況曝
周杰倫、昆凌公開全家福影片！　一開聲音竄出「撒嬌奶音」
快訊／國道火燒車「2死9傷」　酒駕女20萬交保
兔年12生肖運勢出爐！　3生肖「壞運一路到底」
中國古代死法最慘的女人！絕世美貌卻遭肢解　製成「人骨琵琶」
爸收兒子紅包「被厚度嚇到」　一打開真相笑噴！
歐陽娜娜「Happy New Year」漏1字！　IG衰被灌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「蒜頭vs九層塔」鹹酥雞一哥是誰？風向秒倒：沒它不叫鹹酥雞

國道4起追撞釀回堵10公里　明初二回娘家「15處地雷路段恐塞爆」

尪打情罵俏「妹想碰下體」！她撞見大吵…婆婆護航：有親眼見到嗎

兔年12生肖運勢曝！3生肖「壞運一路到底」...命理師：只能靠沖喜

過年「到這裡拜拜」竟能抽iPhone 14！還有65吋大電視等你帶走

老實男貸款「給老婆浪漫婚禮」　1年多閃離！下場哭慘了

爸收兒子紅包「被厚度嚇到」　一打開...真相笑噴：真的兔出來

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地　「2顏色」衣服別穿

低溫恐剩4度！大年初二「寒流來了」全台凍3天　一表掌握連假最新天氣

台中姨花5千抽中9萬機車！自曝幸運體質「要有一個信念」

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

人文、交通、機能一次擁有　國民岳父李㼈力推「首岳」

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

阿金「反咬牽繩」散步頻轉頭　停下來等奴才...他：在遛我？

開箱會發芽的章魚玩具 頭冒雜草還帶去剪髮XD

國3大溪段「8車連環撞」　車尾被撞扁3人受傷！

「蒜頭vs九層塔」鹹酥雞一哥是誰？風向秒倒：沒它不叫鹹酥雞

國道4起追撞釀回堵10公里　明初二回娘家「15處地雷路段恐塞爆」

尪打情罵俏「妹想碰下體」！她撞見大吵…婆婆護航：有親眼見到嗎

兔年12生肖運勢曝！3生肖「壞運一路到底」...命理師：只能靠沖喜

過年「到這裡拜拜」竟能抽iPhone 14！還有65吋大電視等你帶走

老實男貸款「給老婆浪漫婚禮」　1年多閃離！下場哭慘了

爸收兒子紅包「被厚度嚇到」　一打開...真相笑噴：真的兔出來

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地　「2顏色」衣服別穿

低溫恐剩4度！大年初二「寒流來了」全台凍3天　一表掌握連假最新天氣

台中姨花5千抽中9萬機車！自曝幸運體質「要有一個信念」

國家公園春節不打烊　內政部教你怎麼玩

「蒜頭vs九層塔」鹹酥雞一哥是誰？風向秒倒：沒它不叫鹹酥雞

攝影機突然被擊落！　死機前清楚拍下「兇手特徵」笑翻千人

清純女偶像出道拍AV！三上悠亞、高橋聖子變救世主…4女神點頭脫了

足感心！彰警人潮聚集點設機動派出所　走春拜年超心安

快訊／釀國道6車追撞「2死9傷」！酒駕女20萬交保

陸炎上車廠推「大陸版Cybertruck」！超強烈外型比特斯拉有特色

快訊／台中男開車「撞16機車3轎車」　公益路車海交疊慘況曝

第一條超多人都中！5個「卸妝錯誤」， 小心讓你爛臉又暗沉

4歲童持續聲音沙啞！檢查驚見兩側聲帶長繭　醫曝關鍵原因

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

南鯤鯓國運籤出爐！「于今此景正當時」得上上籤

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

信義區過年變空城！他嗨喊：台北人的年假來了

2000萬刮刮樂今晚開？除夕「這1生肖」偏財運旺

6款刮刮樂！　這張「中獎率100%」快買

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

苦主勸世文：整本2000元刮刮樂只有一張5000

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

即／保安宮國運籤開出「等待明朝鼓浪息」

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

命理師曝「初一這2時間招財」：拜完馬上接大case

4生肖有雙喜　愛情事業兩得意　　　

更多熱門

相關新聞

報復性發紅包！陳其邁新春2天狂掃13廟　 沒放假親曝心情　

報復性發紅包！陳其邁新春2天狂掃13廟　 沒放假親曝心情　

這真的是「報復性發紅包」！高雄市長陳其邁大年初一跟初二狂掃13個廟宇發紅包，行程緊湊到連幕僚人員都覺得是「鐵人」，根本就是不科學，因為現在曝光僅有公開行程，不公開行程還有到各留守單位慰問，這樣會不會太累？他說：「那就這樣熱鬧的過一年」。

日本「湯布院村」怒控台客預訂2晚放鳥　24萬日幣食材全丟

日本「湯布院村」怒控台客預訂2晚放鳥　24萬日幣食材全丟

除夕登山旅程首日傳意外！他在營地摔斷腳踝　直升機救援

除夕登山旅程首日傳意外！他在營地摔斷腳踝　直升機救援

嬤站路口賣玉蘭花！正妹女警用新台幣讓她下班

嬤站路口賣玉蘭花！正妹女警用新台幣讓她下班

走春塞爆！　屏東水底寮清早湧2000車次

走春塞爆！　屏東水底寮清早湧2000車次

關鍵字：

2023好康2023走春高雄高雄市觀光局蓮池潭蓮潭燈會拜拜

讀者迴響

熱門新聞

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

大年初一「勿犯9大禁忌」！

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

南鯤鯓國運籤出爐！「于今此景正當時」得上上籤

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

初一2死火燒車！　國道如「紅色煉獄」影片曝

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

司機勇救21名乘客卻命喪火窟　女兒聞訊淚崩

女駕駛正面照曝光　酒駕失控自撞釀2死9傷　

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

信義區過年變空城！他嗨喊：台北人的年假來了

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

更多

最夯影音

更多
動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝
橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

人文、交通、機能一次擁有　國民岳父李㼈力推「首岳」

人文、交通、機能一次擁有　國民岳父李㼈力推「首岳」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面