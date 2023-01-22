過年「到這裡拜拜」竟能抽iPhone 14！還有65吋大電視等你帶走

▲過年不少人都會走春拜拜。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

不少人都會趁著過年走春去拜拜，高雄市觀光局就推出拜拜攻略，結合2023蓮潭燈會，賞燈同時可到附近廟宇參香祈福，只要到指定的7座廟宇拜拜，就有機會抽中iPhone14、純金打造的金元寶、65吋大電視等大獎。

高雄市觀光局長高閔琳表示，左營蓮池潭是台灣廟宇密度最高的風景區，周圍廟宇眾多，每逢春節總是擠滿拜拜人潮，深具歷史人文和過年過節氛圍。這次蓮潭周邊廟宇熱烈歡迎燈會到來，不僅特別點亮廟宇建築、配合燈會動態主燈「光舞蓮潭」光雕燈光展演、空出廟埕迎接觀光局與民政局聯手規劃的民俗藝陣展演；更感謝各大廟宇配合燈會加碼贊助摸彩抽獎活動。

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▲高雄左營蓮池潭元帝廟。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳說，其中元帝廟、慈濟宮、啟明堂、洲仔清水宮、埤子頭鎮福廟、天府宮、鳳邑舊城城隍廟提供黃金打造的元寶、iphone與超大液晶電視等豐富摸彩品共襄盛舉，讓今年高雄燈會更豐富精彩。

蓮潭周邊的廟宇主奉神明各有不同，也充分展現蓮池潭信仰的多元活力，其中「元帝廟」俗稱左營大廟，主祀北極玄天上帝，巨大的北極玄天上帝像矗立在蓮池潭中，早已是蓮潭湖景主要特色。「慈濟宮」主祀保生大帝，附設的龍虎塔更是蓮池潭知名地標建築；「啟明堂」奉祀武聖關聖帝君為主神，廟前的春秋御閣和五里亭延伸至蓮池潭中，是民眾拍照打卡聖地。

▲洲仔清水宮及清水祖師像。（圖／記者許宥孺翻攝）

「洲仔清水宮」主祀清水祖師，最大特色是巨大的清水祖師神像坐鎮廟頂，讓往來遊客一眼就認出廟宇位置。「埤子頭鎮福廟」主祀福德正神，舊廟身為鎮福社，與鳳山縣舊城城門、拱辰井一同列為國定古蹟；「天府宮」主祀中壇元帥（李哪吒三太子），也俗稱太子爺廟；「鳳邑舊城城隍廟」則主祀鳳山縣城隍勅封顯佑伯。

高閔琳也補充，農曆初五(1/26)開幕當天下午恰逢清水宮遶境，其陣頭18衙役也將於本次燈會開幕式演出；同時在元宵節(2/5)閉幕當天，亦結合地方信仰、元帝廟左營遶境祈福劃下句點。不管活動的合作、交通管制等，均有賴在地廟方大力支持促成與共襄盛舉；非常感謝地方鄉親廟宇都將蓮潭燈會視為地方盛事，不僅充滿期待，更是熱情參與、密切配合、通力合作。

▲蓮潭燈會抽獎券。（圖／高雄市觀光局提供）

2023蓮潭燈會活動期間為農曆初五(1/26)至元宵節(2/5)；燈會期間來高雄左營蓮池潭，讓你賞燈、祈福一次滿足。觀光局也特別提醒，目前各家廟宇抽獎獎項豐富，包括元帝廟提供iPhone14、洲仔清水宮提供純金元寶、啟明堂提供液晶電視、天府宮提供發財金等數百樣大小獎等；獎項持續加碼中，相關抽獎辦法及獎項詳見各廟宇公告及高雄旅遊網。

▲天府宮發財金。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭天府宮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國定古蹟鎮福社(埤子頭鎮福廟舊廟身)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲埤子頭鎮福廟。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭啟明堂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲啟明堂前的五里亭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營蓮池潭慈濟宮。（圖／記者許宥孺翻攝）