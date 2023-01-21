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數發部粉專遭嗆聲「滾下台」！唐鳳高EQ回應一票人讚爆

▲▼數發部長唐鳳 立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲唐鳳高EQ回應讓網友讚翻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

近日健保署爆出洩漏民眾個資的事件，面對資安疑慮，有不少人對著新成立的數位發展部出氣。數發部張貼了一篇貼文，邀請民眾一同列印「綠色春聯」，讓電子產品能夠一直亮綠燈，沒想到竟有網友憤怒留言「滾下台」，事後數發部長唐鳳也出面回應，高EQ的應對方式讓網友讚翻。

數發部20日在臉書發布貼文，向一種粉絲道賀，同時還張貼了綠色的春聯，讓粉絲們能貼在電腦主機、浴室廁所上，祈求各種電子產品「亮綠燈」，讓大家過個好年。

▲▼數發部遭嗆聲。（圖／翻攝臉書／數位發展部）

▲數發部遭嗆聲，唐鳳出面高EQ回應。（圖／翻攝臉書／數位發展部）

不過，由於近日曾發生資安爭議，也有民眾為此感到不滿，在貼文下方嗆聲「滾下台」。對此，數發部長唐鳳也親自在貼文底下回應，「感謝建議～也祝您新年快樂」，高EQ的回應方式，讓許多粉絲讚翻。

▼數發部邀請民眾一起列印綠色春聯，貼在機台上，沒想到竟然遭嗆聲「滾下台」。（圖／翻攝臉書／數位發展部）

▲▼數發部遭嗆聲。（圖／翻攝臉書／數位發展部）

不少人看完唐鳳的留言，也在底下回應，「新年快樂、天天快樂」、「部長新年快樂」、「回得漂亮（拇指）」、「新年快樂，兔年行大運」、「人紅是非多」、「感謝您的付出！加油！」

 

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