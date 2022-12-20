唐鳳揭數位部112年8大施政、3大重要工作



▲數位部長唐鳳(左2)20日協同次長李懷仁(左1)、數位產業署署長呂正華(右2)、資通安全署長謝翠娟與媒體進行施政議題問答。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



數位發展部部長唐鳳20日表示，數位部112年有8大施政，包括3個重點，即零信任架構跟政府資料傳輸平台（T-Road）系統、發展非同步軌道衛星（包含低軌通訊衛星），以及新聞媒體跟數位平台對話，且三者環環相扣，都是碰到挑戰要有韌性因應。



數位部長唐鳳20日協同次長李懷仁、數位產業署署長呂正華、資通安全署長謝翠娟與媒體進行施政議題問答，提出明年施政重點包括以下8項：



一、資安防護升級：零信任架構、T-Road

二、建立通訊韌性，應⽤非同步軌道衛星系統

三、凝聚共榮發展，促進新聞媒體與數位平台對話

四、公益創新徵案100

五、軍⺠通⽤資安計畫

六、擴⼤創新應⽤，拓展5G多元服務

七、FreeTheFuture：共創共融的數位國際參與

八、提升資料服務量能，開放⾼應⽤價值資料





▲數位發展部（圖／記者陳世昌攝）

唐鳳指出，其中重中之重的3項，包括公部門資安升級，預計2年內A級機關都要導入統一的傳輸標準，目前勞保局、健保署、教育部、財政部、經濟部等22個機關有50項資訊交換，已導入T-Road系統。零信任架構（Zero Trust Architecture）即「永不信任，持續驗證」，需要重複、多方認證以讀取資料。例如資安等級最高的像是總統府、國防部、水電醫療等關鍵基礎設施，是熱門資安攻擊標的，假設只有單一驗證，可能取得某個設備密碼後，就能闖進大門，並跑去其他房間破壞，但如果有兩三道驗證，至少進入大門後，無法再繼續造成其他損害，希望導入零信任架構。

目前台灣有47個資安A級機關，唐鳳表示，T-Road系統去年開始推行，接下來兩年會推行到所有A級機關都要導入標準，目前內政部警政署、勞保局、健保署、教育部、財政部、經濟部等22個機關有50項跨部門資訊交換，已導入T-Road系統，確保跨機關之間的資料交換方式是安全的。

第2項重點施政為在低軌通訊衛星的開放，唐鳳表示，商用頻率申請到今年底截止，明年起為期2年規劃以概念性驗證（PoC）方式，在國內縣市約700餘處和3個國外站點，驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性，會從地震、颱風等災害緊難救助等開始。

第3項重點施政是關於媒體與數位平台的對話，唐鳳說明有短、中、長期的規劃，短期以建立分潤機制、持續對話為目標，中期可能牽涉立法，數位部不會拒絕擔任立法的中央主管機關，但不會因此成為新聞業主管機關。