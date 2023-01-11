數位部長唐鳳訪立陶宛　見證台立簽署「數位韌性」合作意向



▲數位部唐鳳部長11日拜會立陶宛經濟創新部長，見證台、立簽署合作意向書（圖／數位部）



記者陳世昌／台北報導



數位發展部長唐鳳上任後首度出訪，當地時間1月11日在駐立陶宛黃鈞耀大使的陪同下，拜會國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、國會外交委員會與經濟創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė），並見證台、立雙方簽署合作意向書，雙邊將共同促進民主社會的數位韌性。



數位部表示，唐鳳是在11日上午拜會立國經濟創新部長阿爾莫奈特，就衛星科技、資通安全、數據公益、數位服務及金融科技等多項議題廣泛交換意見，兩位部長並見證台、立雙方簽署「數位韌性」合作意向書，由民主網絡司莊盈志副司長與立國創新司Romualda Stragiene司長簽署，承諾共同培育數位產業人才，以及促進公民社會因應線上危害的能力。



唐鳳與阿爾莫奈特並共同在經濟創新部召開記者會，宣布上述意向書的合作計畫，以及數位部參與立陶宛發起的烏克蘭重建計畫。





▲數位部唐鳳部長11日拜會立陶宛國會議長希米利特（圖／數位部）

唐鳳隨後拜會立陶宛外交委員會，會見相當於立國副元首的國會議長希米利特，她曾任聯合執政的自由議會黨團主席，於2020年11月起擔任國會議長至今。希米利特期盼能在台灣與立陶宛現有的數位教育合作關係之上，擴大雙方的合作領域；唐鳳隨即在外委會發表演說，主題為如何面對威權擴張主義，以及深化雙方在民主與數位經濟方面的合作。

唐鳳在演說中指出，這次的訪問象徵民主夥伴深化彼此連結，並展現台、立雙方對於追求民主自由之渴望，在面對集權主義日益擴張之威脅下，雙方在培育數位素養、金融及公民科技等方面深化合作，有助於促成實現無限的未來（Free the Future）。

立陶宛外交委員會，包含主席帕季格（Zygimantas Pavilionis）、慶格里斯（Emanuelis Zingeris）等多位議員出席本次會議。

數位部表示，唐鳳後續預定將拜會立國國會經濟委員會、在維爾紐斯大學（Vilnius University）舉行的「自由數位民主對話」論壇（Free Digital Democracy Dialogue, F3D）發表演說，分享我國數位民主經驗，以及出席立陶宛「自由捍衛者日」（Day of the Defenders of Freedom）紀念活動並獻花等。期盼此行深化台、立雙方在數位領域合作，共同促進民主社會的數位韌性。