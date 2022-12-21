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台人被詐27億數發部只想禁抖音？　趙少康諷：唐鳳吃完麵線快上工

▲▼趙少康批評「人民被詐27億，數發部還在想禁抖音」。（圖／翻攝自趙少康臉書）

▲趙少康批評「人民被詐27億，數發部還在想禁抖音」。（圖／翻攝自趙少康臉書）

記者江采蓁／綜合報導

數位發展部長唐鳳日前透過吃麵線秀線上點餐系統的方式引發輿論，數發部近日宣布公部門禁用抖音也引起熱議。對此，資深媒體人趙少康21日就在臉書批評「人民被詐27億，數發部還在想禁抖音」，指出唐鳳不優先處理跟民生相關的問題，像是網路詐騙、不實廣告、個資外洩危害，諷「請唐鳳吃完點麵線後趕快上工，盡快做點成績出來」。

趙少康指出，禁抖音引來反彈，數位發展部還是照做不誤，打算在26日的資安會報討論「民間全面禁用抖音」案。他提到，台灣今年前9個月的詐騙案已經發生2萬多起、人民財物損失破27億，創了10年新高，唐鳳不把杜絕網路詐騙當首要任務，也提不出抖音到底對國安造成什麼危害的具體證據，他大嘆「真是個失職的部長」。

趙少康表示，數位發展部一成立就編了217億預算，唐鳳不思優先處理跟民生相關的問題，像是網路詐騙、不實廣告、個資外洩危害，也沒對健全數位產業發展擘畫藍圖，數發部就急著禁年輕人愛看的抖音，他大批「『民之所好好之，民之所惡惡之』的道理，難道蔡政府不懂嗎？」

趙少康強調，投資詐騙群組遍地開花、網路求職成「豬仔」被摘器官事件都讓大家心驚膽戰，這個月還有2300萬筆戶政個資外洩後被上網兜售，件件都是數位發展部應該積極介入的事項，他大酸，「請唐鳳吃完點麵線後趕快上工，盡快做點成績出來」，建立大家對數發部的信心，他也批評，不然就趕快廢掉這個聊勝於無的單位，不要再浪費人民的納稅錢了。

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