婆家染諾羅　逼她帶嫩嬰圍爐「只是小病毒」否則不孝！衝家門堵人

▲婆婆怒轟原PO不孝，是惡媳婦。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻透露，原本要帶著未滿3個月的寶寶回婆家過年，結果大嫂的3個小孩感染諾羅病毒、輪狀病毒，待在婆家養病，原本已經打包好行李的她，立刻跟婆婆說「想等大家痊癒再回去」，卻被罵惡媳婦、不孝，只是小病毒，多洗手就好，連老公也認為原PO大驚小怪，不死心的婆婆還到家門口堵人，讓她超傻眼。

人妻在Dcard上發文，「結婚的第一個過年，就想原地離婚」，日前接到大嫂通知，婆婆帶孩子們去舅舅家玩，回來後就上吐下瀉，發高燒送急診，「大嫂的兩個兒子感染諾羅病毒，小女兒則是輪狀病毒，雖然他們都是二劑的輪狀疫苗，女兒還是很嚴重」。

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人妻希望等大家痊癒再回去，結果婆婆大爆怒，還跑去跟老公告狀，「覺得我很惡媳婦、不孝，不給他看孫子，破壞習俗」，除夕當天會直接到家門口載人，「叫我們東西準備好，會到我家樓下，擄人嗎？」於是人妻提議，「回去可以，但女兒跟我隔離在房間」。

婆婆指責她自私，認為這只是小病毒，不需要隔離，多洗手就好了，「我大嫂反而拜託我不要回去，怕互相傳染害到我」；而在外出差，不會回家過年的老公完全不挺她，「我老公也是廢物，他覺得我跟我大嫂大驚小怪，昨晚我打給他吵了一架」。

▲原PO的女兒剛出生未滿3個月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO也放話，「今年如果逼我回去，我讓你們許家，永遠看不到你孫子」，發文的當下婆婆還在奪命連環call。

貼文引起網友討論，原PO稍早也更新後續，一早就到附近的飯店入住，已經跟大嫂還有娘家報平安 ，也暫時封鎖婆婆，「婆婆還找舅舅去我娘家找人，不過我爸媽死都不開門，我這惡媳婦也是穩當定了，至於廢物老公，我正在想怎麼變成廢物前夫，至於離婚程序，等我安全回娘家，再來跟大家報告」。

對此，網友力挺原PO，「這婆婆為了看孫，什麼都可以不顧，簡直刷新我三觀，親情勒索，老公豬隊友一個，請告知他嚴重性」、「再次強調，所有婆媳問題一律歸咎於無能的老公」、「婆婆直接加入黑名單，看要回娘家還去哪裡避一下，感染諾羅還需要過年嗎」、「未滿3m嫩嬰要是得了諾羅…真的很害怕耶，你先生也太沒常識吧」。

本文獲得原PO授權提供轉載。