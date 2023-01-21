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快訊／除夕疫情回升3%！本土+20773、增33死　40多歲男併發中風死亡

▲▼指揮中心1/19記者會，左起疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布最新疫情情況。（資料圖／指揮中心提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(1/21)是除夕，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增21,078例COVID-19確定病例，分別為20,773例本土個案及305例境外移入；另確診個案中新增33例死亡。新增的病例數較上週六多624例，增加約3.1%。其中一名40多歲男子確診22天後因併發急性腦中風死亡。

▲▼0121疫情。（圖／指揮中心提供）

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▲除夕疫情回溫。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有糖尿病、高血壓病史，未接種新冠疫苗，12/26快篩陽性通報確診，12/29因發燒，呼吸喘至急診，檢查有肺炎，當日住院使用瑞德西韋及類固醇等藥物治療，1/4因呼吸窘迫轉入加護病房使用呼吸器，住院期間併發急性腦中風，雖緊急接受動脈內血栓移除術仍不幸病況惡化於1/16過世，死因為新冠肺炎併急性呼吸窘迫症候群、急性缺血性腦中風併腦水腫。

▲▼0121疫情。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布中重症死亡情形。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今公布新增20,773例本土病例，9,583例男性、11,182例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(4,405例)，高雄市(2,442例)，桃園市(2,416例)，台中市(2,391例)，台北市(2,207例)，台南市(1,709例)，彰化縣(926例)，新竹縣(570例)，苗栗縣(550例)，新竹市(419例)，屏東縣(419例)，雲林縣(404例)，基隆市(365例)，宜蘭縣(337例)，南投縣(286例)，嘉義縣(236例)，花蓮縣(209例)，嘉義市(186例)，金門縣(120例)，臺東縣(112例)，澎湖縣(55例)，連江縣(9例)。

指揮中心指出，今日新增33例本土病例死亡個案，為22例男性、11例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、23例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月13日至今(2023)年1月17日，死亡日期介於今年1月6日至1月18日。

指揮中心說明，今日新增305例境外移入個案中，為167例男性、138例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月21日至今年1月20日。

▲▼0121疫情。（圖／指揮中心提供）

▲▼自中國入境旅客及小三通採檢情形。（圖／指揮中心提供）

▲▼0121疫情。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計21,390,815例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,064,492例排除)，其中9,323,771例確診，分別為46,797例境外移入、9,276,920例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計16,071例COVID-19死亡病例，其中16,051例本土，個案居住縣市分布為新北市3,127例、台北市1,751例、台中市1,715例、高雄市1,591例、臺南市1,197例、桃園市1,181例、彰化縣1,041例、屏東縣628例、雲林縣523例、南投縣516例、苗栗縣443例、嘉義縣420例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市272例、花蓮縣268例、新竹縣265例、台東縣199例、新竹市176例、澎湖縣42例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區

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