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台南炸雞節座上賓「8818」今變回憶殺　二代接班：昔最慘一天賺5000

▲▼台南市長黃偉哲2022年舉辦「台南炸雞節x 微醺Barty」。（圖／臺南市政府）

▲台南市長黃偉哲2022年舉辦「台南炸雞節x 微醺Barty」。（圖／臺南市政府）

記者陶本和／台北報導

台南是台灣棒球發展重鎮，身為前台南市長的現任副總統賴清德更是「最大咖」的統一獅球迷；事實上，身為美食之都的台南，也因為棒球運動，應運而生知名「8818」炸雞披薩店。去年（2022年）台南市長黃偉哲舉辦首屆「台南炸雞節x微醺Barty」時，在台南擁有30年歷史的8818，就在百家爭艷的炸雞節活動上，扮演老牌、回憶殺的角色。

台南是台灣棒球發展重鎮，不少棒球好手也出身於台南，因此府城球迷向來對棒球運動相當熱衷。最著名且最大咖的，當屬前台南市長、現任副總統，甚至是民進黨2024總統呼聲最高的賴清德，一樣是資深統一獅球迷。

台南棒球場身為統一獅的主場大本營，可惜場內腹地較小，無法滿足大批的食品商家進駐；不過，也因為棒球運動，讓一家老牌炸雞店成為許多球迷的回憶。就在球場的對面，就有家炸雞披薩店，名為「8818」，球迷看球賽時，一手加油棒，一手拿炸雞，成為必備入場搭配。

歷經30年，現任台南市長黃偉哲在2022年7月舉辦「台南炸雞節x 微醺Barty」時，除了集結飯店、餐酒館、炸雞名店等美食，另也邀請金色三麥、三得利、台虎精釀等知名啤酒品牌設攤，讓來參與的遊客一次享受炸雞配啤酒的爽快滋味。

其中，在地擁有30年歷史的8818比薩屋，網路論壇一致推薦為被比薩耽誤的炸雞店，就扮演老牌、回憶殺的角色；面對的對手更是百家爭鳴，包括台南晶英酒店也推出活動專屬限定版避風塘炸雞、芙蓉熟成咖哩激推私房新品日式炸雞、平價韓式小吃歐八不是阿啾西的洋釀炸雞和辣炒紅醬炸雞，雲嘉地區著名的桃城雞排，以及私廚職人掌櫃的Jimmy food place推出創意金莎炸雞等。

▼「8818比薩屋」在台南飄香30年，近年成為台南炸雞節座上賓，擁有在地30年的歷史。（圖／8818提供）

▲▼「8818比薩屋」在台南飄香30年，近年成為台南炸雞節座上賓，擁有在地30年的歷史。（圖／8818提供）

事實上，「8818」30年的老字號，如今在一眾新穎炸雞店前，看似依舊風光，但其實並非一路都順風順水，跌宕起伏的故事情節，交織著悲喜交集的兩代情結。

「爺爺每趟去台北都會買必勝客的披薩和炸雞回來，爸爸特別愛吃，於是興起開家西式餐廳的念頭。」留澳攻讀飯店管理、二代接班的吳宜潔接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時說，8818是諧音「發發要發」的意思，那個年代餐廳名用數字，賣的又是洋氣十足的炸雞披薩，在台南確實掀起一陣熱議。

吳宜潔說，當年找了位老師傅貢獻秘制調料，8818的炸雞風味和洋式速食明顯區隔，簡單來說就是「俗夠有力」，「脆嫩到位」，加上正值職棒風潮襲台，8818的絕佳地理位置，高檔裝潢的用餐環境，約可容納250人，經常高朋滿座，一位難求，外帶訂單更是應接不暇，忙到前後台手酸腳軟。

談起經營的過往，吳宜潔說，1989年創店，榮景大約維持了10來年，期間最驕傲的一件事，必勝客在全省展店攻無不克，唯一開業又退出之地便在台南，因為台南人的消費忠誠度高，對8818的偏甜口味也特別喜愛，創下舶來品速食大軍沒打贏本土貨的首例。

她說，2000年後，8818的熱度逐漸下滑，主因是經營策略錯誤，在大家都肯定8818的炸雞香，披薩脆的口碑下，自我膨脹心態油然而生，覺得賣什麼都會賺，於是開始主打牛排、漢堡等高價位的西式餐飲，想要一網打盡，走向速食總匯的路線。

不可諱言，8818當時確實採取錯誤的經營策略，把拿手項目被冷凍雪藏，弱點餐飲卻被放大推廣，客人開始困惑這到底是一間美食城，還是牛排館？後來的市調居然發現，不少人認為8818是一家餐酒館。此時，各大西式速食連鎖品牌再度重整旗鼓，捲土重來，精準定位與推陳出新的經營方針下，台南府城終被攻克。

「當時最慘一天只有5000元收入，就像在職棒賽場上坐冷板凳般無奈。」被父親召回接班的吳宜潔說，家人一度打算收掉餐廳，但她和弟弟吳易澤堅持不願將兒時的美好記憶畫上句點，「就讀國中時，遇到慶典生日，我們家都免費提供炸雞披薩，看到同學們吃得津津有味，那一瞬間心中無比驕傲。」說到此，性格颯爽、笑聲具魔力磁音的吳宜潔也不禁紅了眼眶。

「好在我們遇到生命中的貴人，謝謝詹老師！」吳宜潔口中的貴人，是永續企業經營協會的總顧問詹志輝，曾經輔導過兩岸知名企業，號稱大老闆的秘密國師，以哲學方法論為邏輯基礎，應用在商業策略的業界奇葩。

吳宜潔說，經過重新梳理經營策略，重新回歸以炸雞和披薩為主軸，副餐則多元化且跟上時代腳步的產品，「很多客人原本都已忘了8818，但不經意走進來吃了一次後，又開始口耳相傳。」她很自信地說，「咱的炸雞口味經的起考驗！」

吳宜潔表示，這裡面當然還藏著一項重大秘密，在詹老師的指導下，採用數學方程式排列的「混料實驗」工程，重新將老師傅的祖傳秘料調整到最佳狀態，經過不斷的盲測和改善，感覺不會是在吃裹粉，且皮薄酥脆，不滴油，肉鮮汁滿，鹹辣得宜，是味蕾最佳接受狀態，8818的炸雞風評開始出現大逆轉。

「意外發現很多網友主動討論8818炸雞，還自行與其他品牌做比較。」她笑稱，「還有人說我們是被披薩耽誤的炸雞店。」現在到台南只要談到炸雞，台南人都會說，「這邊有家8818炸雞，一定要去試試。」因為8818不僅有著職棒的歷史情懷，還擁有台南人自小全家歡樂聚餐的無限回憶殺。

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