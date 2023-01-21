放風新基地！台北「眷村元素」全齡公園　享受綿延綠意超愜意

▲興國公園。（圖／台北市政府工務局公園處）



記者詹宜庭／台北報導

難得的春節假期趕緊安排行程出外走走、活動筋骨，呼吸新鮮空氣，將去年的煩心瑣事拋諸腦後吧！全新打造的興國公園已於去年年底正式啟用，只需搭乘捷運到南京復興站，漫步幾分鐘便可到達全新的公園設施及綠地。

公園處黃淑如處長表示，興國公園位於台北市中山區遼寧街巷弄裡，前身曾經是空軍眷村的光復東村，眷村遷移後長期作為停車場使用。經北市府多方努力，將原本毫無生機的人工瀝青鋪面，翻轉成為都市中難能可貴的公園綠地，提供全齡休憩活動的好所在。

▲全新打造的興國公園，提供全齡休憩活動的好所在。



公園整體以「全齡友善」為主題進行規劃，設計了社群交流綠廊、飛翔棚架、多元活動廣場、水花園、陽光草皮、體健運動設施區、戰地英壕遊戲場及城市咖啡園等區域。不管任何族群、年紀的民眾，都能以自身最舒適的樣子，在探訪公園時取回心中的僻靜。

▲陽光草皮。



▲沙坑。



▲遊樂設施。



公園處園藝科郭蘭香科長進一步說明，興國公園具有八大特色，包括幸福顧全齡、永續綠森活、城市透保水、優雅品咖啡、運動健身趣、親子樂翱翔、商辦享紓壓、空軍眷村情。公園中的大草坪可供孩童盡情奔跑、遊玩，享受與大自然融合的體驗；休憩區與遊戲區更融入眷村元素，讓年長者能回憶當時眷村生活的點點滴滴；同時還有城市咖啡園，讓生活在煩囂喧鬧都市中的民眾，體驗鄉村種植咖啡的田園生活。

隨著時代變遷的步伐，繁忙的都市生活儼然成為主流，不妨趁著春節假期探訪為全齡友善而打造的興國公園，忘卻去年的忙碌與辛勞，為接續的一年補充重新出發的能量。

▲生活在煩囂喧鬧都市中的民眾都可以盡情放鬆。