開春吃好料！高雄30樓高空飯店賞海景　每人＄528起吃到飽

▲30樓Cozzi THE Roof餐廳，坐擁270度全景的挑高空間，能眺望高空美景與海港景緻。（圖／和逸飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

領了紅包吃好料！坐擁30樓高空美景的和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳，即日起至3月31日全新春季菜單上桌，凡點主餐搭配輕食自助吧，午晚餐吃到飽每人只要528元起。

和逸飯店．高雄中山館30樓Cozzi THE Roof餐廳即日起至3月31日全新春季菜單上桌，融入在地食材和異國風味，搭配現場數十款自助式料理，包括歐式麵包、生菜沙拉、精緻冷盤、熱食餐點、湯品、甜點、咖啡茶品、冰淇淋可盡情享用，午晚餐每人528元起即可擁有超值饗宴。

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▲「法式香料堅果羊肩排佐芥末子醬汁」。（圖／和逸飯店提供）

全新菜單中，帶有豐潤香氣與多重口感的「法式香料堅果羊肩排佐芥末子醬汁」，粉嫩的羊肩排配上充滿香氣的堅果及芥末子醬汁，為味覺帶來不同的刺激及衝撞；還有帶著春天清爽口感的「爐烤松阪豬肉佐蘋果醬汁」，滑嫩的肉質配上蘋果醬汁，交織著酸甜脆潤，讓人不禁一口接一口。

餐廳主廚特別推薦「老饕台塑牛小排」，細心煎烤將牛排鎖住肉汁，每咬一口都能感受到牛肉最原始天然風味；海鮮愛好者必點「香煎明蝦,干貝,鮑魚佐奶油魚子醬汁」，明蝦肉質Q彈鮮美，搭配干貝、鮑魚沾上主廚特製奶油魚子醬品嘗，海鮮風味帶來的爽口餘韻在口中散開。

▲「爐烤松阪豬肉佐蘋果醬汁」滑嫩的肉質配上蘋果醬汁，交織著酸甜脆潤。（圖／和逸飯店提供）

▲「香煎明蝦,干貝,鮑魚佐奶油魚子醬汁」。（圖／和逸飯店提供）

雙人同行更優惠，選擇季節限定「逸饗雙食」活動，搭配精選海陸主餐「老饕台塑牛小排」、「法式香料堅果羊肩排佐芥末子醬汁」及「香煎明蝦、干貝、鮑魚佐奶油魚子醬汁」主餐3選2，每組1,980元，再加碼贈送指定飲品2杯，同樣能享受豐富多樣的自助沙拉吧。