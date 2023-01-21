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偽出國！漢神巨蛋物產展秒飛日本買一波　1／20超狂抽百萬日幣

▲▼漢神巨蛋日本物產展。（圖／漢神巨蛋提供）

▲漢神巨蛋日本物產展即日起至2月1日隆重登場。（圖／漢神巨蛋提供，下同）

記者許宥孺／高雄報導

今年過年沒機會出國，那就到漢神巨蛋偽出國秒飛日本！漢神巨蛋日本物產展打造最強「漢神通商店街」，有產地新鮮直送的水果，還有神話等級的十四代清酒夢幻逸品，結合日本伴手禮、拉麵，新春送禮超有面子！此外，22日(年初一)現場買福袋還有機會抽中百萬日幣！

最具話題的漢神巨蛋日本物產展即日起至2月1日隆重登場，本次主打「最好逛的商店街日本展」，特別引進「天水九州物販」新鮮直送的頂級水果，及本次明星商品，連續15年IWC受賞神話等級的十四代清酒夢幻逸品。

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▲▼漢神巨蛋日本物產展。（圖／漢神巨蛋提供）

實演美食的部份，由日本職人帶來原汁原味的初登場「麵屋番龍」札幌拉麵，份量十足的拉麵搭配豐富的配料，令人食慾全開。「小島牛排」則以多年料理牛排的職人精神，專注於肉汁的掌控，帶來驚豔的口感。還有超人氣美食攤位「牛嶋和牛」、「安藤鐵板」也都是本次日本展的必吃攤位。

伴手禮則有全台獨家初登場FRUMA的神戶水果煎餅，融合傳統煎餅技術與神戶西洋甜點文化，創造出洋和式的水果煎餅；同為初登場的還有福岡名產的小雞饅頭，可愛的外型搭配綿密的蛋黃餡，新春送禮真的超有面子！

▲▼漢神巨蛋日本物產展。（圖／漢神巨蛋提供）

逛展同時，漢神巨蛋於大年初一(1/22)推出福氣袋，現場購買有機會抽中百萬日幣、豪華酒店住宿券及高檔家電等大獎。此外，即日起至2月28日前持漢神會員卡累計消費滿2,000元還可以參加「好運兔gether」抽獎活動，有機會獲得按摩椅及豪華飯店住宿券等好運大獎。

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