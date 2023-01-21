領完紅包血拚啦！夢時代滿3千送3百　「初二回娘家」回饋超過20%

▲夢時代大年初一並將發放限量福兔刮刮卡，有機會刮中夢時代1,000元電子特別券。（圖／夢時代提供）

記者許宥孺／高雄報導

買起來！高雄夢時代即日起至1月29日，全館指定櫃位消費滿3千送3百，會員「初二回娘家」不限金額享OPEN POINT點數10倍贈，結合滿千送百活動，回饋率最高超過20%。此外，初一至初五，全館消費滿3千即可參加抽獎，天天抽iPhone 14 Pro、周大福Q版黃金吊墜，初六壓軸再抽光陽電動機車，說不定幸運兒就是你！

迎接金兔年，夢時代即起至1月29日，全館指定櫃消費滿3,000元送300元電子特別券。使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃消費單一支付滿6,000元送400元，如持華南夢時代聯名卡綁定於icash Pay至指定店櫃消費，累計支付滿10,000元還可享3% OPEN POINT點數限量回饋。

▲1月20日至29日夢時代全館指定櫃滿3,000元送300元，初二會員回娘家回饋超過20%。（圖／夢時代提供）

除夕當天將推出線上金兔3倍禮包，除夕子時(1/21夜間23:00)至ibon售票系統線上購買100元金兔3倍禮包，超值回饋放大為300元，大年初一11點至18點前，憑ibon紙本票券至夢時代1F幸福廣場領取金兔3倍禮包，現場加碼贈刮刮卡乙張，中獎率高達22%，最大獎為88張刮刮樂，讓民眾新春試手氣，好運獎不停！

初二會員回娘家，當天不限消費金額享OPEN POINT點數10倍贈(含原來1倍，額外9倍每會員最高回饋300點)，結合滿千送百等優惠，回饋最高超越20%。新春換新機，3C業種指定商品單筆消費5,000元贈300元電子特別券，新的一年，不如趁機換新機吧！

此外，大年初一到初五夢時代全館指定櫃消費滿3,000元即可兌換抽獎券1張，初一到初五天天抽iPhone 14 Pro、周大福Q版黃金吊墜及多樣人氣好禮，初六壓軸再抽開運金兔與KYMCO電動機車，讓民眾旺兔豐年。

▲新光三越邀百萬會員回娘家，扣點最狂直接把賓士豪華露營車開回家。（圖／新光三越提供）

新光三越左營店即日起至2月12日推出《金兔卡利High》多重回饋，熱邀百萬會員回娘家，週週扣20點抽星宇航空日本東京來回機票(限量100張)，扣100點抽Tesla Model 3電動車(限量6台)，扣10,000點再將價值380萬的賓士Marco Polo豪華露營車（限量1台）開回家。