　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「水上燈光秀」爆美畫面曝！　高雄蓮潭燈會超濃台味1／26快來拍

記者許宥孺／高雄報導

2023高雄燈會首度移師蓮池潭舉辦，蓮池潭內近日出現人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」，18公尺高的巨型可愛充氣裝置，成為本次燈會最「萌」賣點。高雄市觀光局今(21日)再公布動態主燈「光舞蓮潭」水上燈光展演畫面，運用光雕雷射串聯蓮池潭的公廟神像，具有濃濃的台味，展演自1月26日起至2月5日，晚上6點30分拉開序幕，每15分鐘一場。

▲▼18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

▲18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023高雄蓮潭燈會水上主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」甫一亮相就大受好評，高雄市政府觀光局今(21)日再公布動態主燈——「光舞蓮潭」水上燈光展演的測試畫面。

觀光局長高閔琳表示，本次燈會將在大年初五1月26日晚間6點30分正式開幕，現場除佈設以兔子為主題燈區，更特別配合在地地景規劃動態主燈「光舞蓮潭」，運用光雕雷射串連蓮池潭水面上的龍虎塔、春秋閣五里亭及玄天上帝神像；以在地傳統的宗教信仰帶來東方的神秘色彩和濃濃的台灣味，盼能為春節節慶鋪陳期待感。

▲光舞蓮潭-玄天上帝神像。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲光舞蓮潭-玄天上帝神像。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳指出，高雄左營蓮池潭風景區甫升級為指定觀光地區，蓮池潭畔因亭台樓閣、巨大神像和城牆的環繞，特別又緊鄰鳳山舊縣城北門（拱辰門）、東門（鳳儀門）、南門（啟文門）更是滿溢舊城氛圍。此外，蓮池潭獨特的地景與水岸風貌，也是台灣寺廟最密集地區，其中以龍虎塔、春秋閣五里亭、玄天上帝、孔廟等最富盛名，CNN更因蓮池潭具有東方神秘色彩，而將蓮池潭列為「愛上高雄十大理由」；本次高雄蓮潭燈會結合場域深厚的宗教文化與歷史底蘊，打造具濃濃台灣味在地燈會。

▲光舞蓮潭-龍虎塔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼光舞蓮潭-龍虎塔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲光舞蓮潭-龍虎塔。（圖／記者許宥孺翻攝）

「光舞蓮潭」水上燈光展演，自燈會1月26日開幕起至2月5日，每天晚上6點30分準時以「光舞蓮潭」為當晚拉開序幕，每15分鐘一場；連續 11天的絢麗燈光融合廟宇元素、青春世代跳躍的音樂節奏，展現東方與西方文化、傳統與現代的交融，呈現台灣文化多元並蓄的精神。龍虎塔、春秋閣五里亭、玄天上帝，由光束、雷射及廟宇燈光同時倒映於環潭小龜山及水面，展現蓮潭燈會最大光舞，測試畫面一出，各家攝影好手上傳的美照已引起熱烈討論。

「光舞蓮潭」水上燈光展演在蓮池潭環潭周邊均可欣賞，觀光局更特別推薦廟宇周邊的「蓮潭路」，除了可超近距離感受視覺燈光震撼感，更有地方美食市集。

▲光舞蓮潭-五里亭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲光舞蓮潭-五里亭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲光舞蓮潭水上燈光展演將蓮潭染上絢麗色彩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼光舞蓮潭水上燈光展演將蓮潭染上絢麗色彩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲光舞蓮潭水上燈光展演將蓮潭染上絢麗色彩。（圖／記者許宥孺翻攝）

ET快訊
歐陽娜娜回台灣了！回家鄉秒吃1物　網湧入洗版
賽車手公路狂飆　路邊驚見光屁「活春宮」影片曝
過年哪個習俗最該廢除？　網秒選這點：根本陋習
小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞
前AV女優揭秘！為何普通女性想入行拍A片　有4個理由
蔡詩萍挽手「17歲校花女兒」美到翻！　出賣1張無碼照
小甜甜年後離婚官司開打！　親吐「36字下一步」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超美拍！春節連假賞花趣　彰化125公頃花海綻放

客砸113元買2顆貢丸！外送員一看距離嚇到…網笑：貧窮限制想像

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

「過年哪個習俗最該被廢除？」　PTT一面倒秒選這點：根本陋習

小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞

狂唸「媳婦要孝順婆婆」　她1句神反擊！小姑秒閉嘴了

春節走春遊苗栗　農委會精選田媽媽餐廳「賞景吃美食」

除夕夜免搶插頭香！命理師曝「大年初一開運3秘法」：財氣會更旺

桃園春節優質景點導覽　觀旅局自助行程懶人包...這裡就有

一人一半感情不會散？情侶AA制掀熱議　網友淚述分手收場經驗

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

粿粿產後瘦15公斤！老公幫擠母乳　范姜彥豐乾掉讚口味：像水果牛奶

萌汪打預防針驚恐瞪大眼　全身抖不停：偶要勇敢！

新竹白皙長髮妹「15度低溫裸奔」　員警後方狂追幫穿衣

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

26歲騎士綠燈詭撞護欄　飛墜3層樓高橋下身亡

超美拍！春節連假賞花趣　彰化125公頃花海綻放

客砸113元買2顆貢丸！外送員一看距離嚇到…網笑：貧窮限制想像

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

「過年哪個習俗最該被廢除？」　PTT一面倒秒選這點：根本陋習

小年夜點外送！等90分鐘被偷吃「咬法超挑釁」　正妹孕婦嚇壞

狂唸「媳婦要孝順婆婆」　她1句神反擊！小姑秒閉嘴了

春節走春遊苗栗　農委會精選田媽媽餐廳「賞景吃美食」

除夕夜免搶插頭香！命理師曝「大年初一開運3秘法」：財氣會更旺

桃園春節優質景點導覽　觀旅局自助行程懶人包...這裡就有

一人一半感情不會散？情侶AA制掀熱議　網友淚述分手收場經驗

依依佩佩結婚9年「每年除夕照回娘家」！　力推1觀念：沒理由不陪爸媽

超美拍！春節連假賞花趣　彰化125公頃花海綻放

過年「6大吉祥食物」必吃！營養師教你「低熱量吃法」不怕肥

客砸113元買2顆貢丸！外送員一看距離嚇到…網笑：貧窮限制想像

戴上過年頭飾！黃金獵犬氣噗噗「貓也眼神死」　媽抖：看來不喜歡

赴陸6年…歐陽娜娜回台灣甜喊：sweet home！回家鄉秒吃1物　網湧入洗版

國道局部路段中午仍塞！下午還有一波車潮　「1地雷路段出爐」

樂天桃猿農曆年前完成8成球員談薪　陳俊秀還在談

過年大吃大喝別忘要運動　初二起國民運動中心恢復營業

3星座「朋友多，但知心的沒幾個」　雙子少談心事、天蠍最講義氣

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

除夕到初五「過年禁忌一次看」

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！PO影片遭罵翻

小年夜送餐收超狂紅包！外送員一看嗨了

除夕「紅包行情」一次看　7項禁忌注意

火山孝子暈船「林森北酒店小姐」　苦追2個月變小王

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

BMW X6「鬼切超車」急停突開後車廂！　驚見1物全笑傻

更多熱門

相關新聞

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

春節連假出遊，前方車輛停紅燈時突然打開後車廂，結果露出的東西讓後方駕駛傻眼，把行車紀錄器畫面貼上網路引起討論。而現在這台「行動拜年車」的行經地點是在高雄市的仁武區，警方對此表示「賀新年惡趣味」，不罰！

除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開

除夕夜加菜！壽山動物園「團圓圍爐」萌樣大公開

台灣燈會主燈「玉兔壯彩」閃耀國父紀念館

台灣燈會主燈「玉兔壯彩」閃耀國父紀念館

年假首日！蔣萬安艋舺商圈拜早年

年假首日！蔣萬安艋舺商圈拜早年

紫南宮春初四以後皆可捐血換錢母

紫南宮春初四以後皆可捐血換錢母

關鍵字：

高雄高雄市觀光局蓮潭燈會ㄇㄚˊ幾兔光舞蓮潭蓮池潭風景區龍虎塔2023走春

讀者迴響

熱門新聞

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

初一14禁忌！早餐吃「它」窮整年

她抽「9000萬獎」拒母領走　主辦方懸賞找人

除夕到初五「過年禁忌一次看」

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

初一到初五3星座財運紅翻天

3℃「極寒流」亂春節！　來襲時間曝光

賀年恐罰1萬8！BMW X6 掀電動尾門「行動拜年車」

過年愛愛禁忌曝光　「第一炮」最好選這天

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

網購年菜名店出包　205人苦等：感覺被詐騙

劇組手滑摔破「最後三只」故宮碗

更多

最夯影音

更多
領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元

領完年終買刮刮樂試手氣　2外籍新娘爽中110萬元
外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　台中偷車賊10分鐘後遭火車撞死

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

SJ紀錄片憶車禍：圭賢好像快死了　成員突退團...「以為世界要崩塌了」

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

屏東女高中生放學練獨立　搭錯車到台北阿公急報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面