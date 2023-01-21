「水上燈光秀」爆美畫面曝！　高雄蓮潭燈會超濃台味1／26快來拍

記者許宥孺／高雄報導

2023高雄燈會首度移師蓮池潭舉辦，蓮池潭內近日出現人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」，18公尺高的巨型可愛充氣裝置，成為本次燈會最「萌」賣點。高雄市觀光局今(21日)再公布動態主燈「光舞蓮潭」水上燈光展演畫面，運用光雕雷射串聯蓮池潭的公廟神像，具有濃濃的台味，展演自1月26日起至2月5日，晚上6點30分拉開序幕，每15分鐘一場。

▲18公尺高的「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，驚喜出現高雄蓮潭燈會。（圖／高雄市觀光局提供）

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2023高雄蓮潭燈會水上主燈「萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾」甫一亮相就大受好評，高雄市政府觀光局今(21)日再公布動態主燈——「光舞蓮潭」水上燈光展演的測試畫面。

觀光局長高閔琳表示，本次燈會將在大年初五1月26日晚間6點30分正式開幕，現場除佈設以兔子為主題燈區，更特別配合在地地景規劃動態主燈「光舞蓮潭」，運用光雕雷射串連蓮池潭水面上的龍虎塔、春秋閣五里亭及玄天上帝神像；以在地傳統的宗教信仰帶來東方的神秘色彩和濃濃的台灣味，盼能為春節節慶鋪陳期待感。

▲光舞蓮潭-玄天上帝神像。（圖／記者許宥孺翻攝）

高閔琳指出，高雄左營蓮池潭風景區甫升級為指定觀光地區，蓮池潭畔因亭台樓閣、巨大神像和城牆的環繞，特別又緊鄰鳳山舊縣城北門（拱辰門）、東門（鳳儀門）、南門（啟文門）更是滿溢舊城氛圍。此外，蓮池潭獨特的地景與水岸風貌，也是台灣寺廟最密集地區，其中以龍虎塔、春秋閣五里亭、玄天上帝、孔廟等最富盛名，CNN更因蓮池潭具有東方神秘色彩，而將蓮池潭列為「愛上高雄十大理由」；本次高雄蓮潭燈會結合場域深厚的宗教文化與歷史底蘊，打造具濃濃台灣味在地燈會。

▲▼光舞蓮潭-龍虎塔。（圖／記者許宥孺翻攝）

「光舞蓮潭」水上燈光展演，自燈會1月26日開幕起至2月5日，每天晚上6點30分準時以「光舞蓮潭」為當晚拉開序幕，每15分鐘一場；連續 11天的絢麗燈光融合廟宇元素、青春世代跳躍的音樂節奏，展現東方與西方文化、傳統與現代的交融，呈現台灣文化多元並蓄的精神。龍虎塔、春秋閣五里亭、玄天上帝，由光束、雷射及廟宇燈光同時倒映於環潭小龜山及水面，展現蓮潭燈會最大光舞，測試畫面一出，各家攝影好手上傳的美照已引起熱烈討論。

「光舞蓮潭」水上燈光展演在蓮池潭環潭周邊均可欣賞，觀光局更特別推薦廟宇周邊的「蓮潭路」，除了可超近距離感受視覺燈光震撼感，更有地方美食市集。

▲光舞蓮潭-五里亭。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼光舞蓮潭水上燈光展演將蓮潭染上絢麗色彩。（圖／記者許宥孺翻攝）