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點飛機餐要求一堆？空姐揭「最討人厭4種乘客」　這動作秒踩雷

▲空姐示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels） 

▲ 因為工作太累，布朗特到達目的地後常選擇在飯店休息。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一名21歲空姐經常在TikTok紀錄工作和生活上的大小事，吸引不少粉絲追蹤。近日她分享自己最討厭的4種奧客行為，包括拒絕出示登機證、抱怨飛機飛太久等等，不過恐怕不少人都曾有過這樣的經歷。

根據《每日郵報》，來自澳洲雪梨的布朗特（Bronte）20歲當上空姐，近日在TikTok分享她最討厭的4種乘客，首先是聲稱知道自己的目的地而拒絕出示登機證的乘客，第二種是不滿上方空間不夠放置行李，又不願放在座椅下方的乘客，第三種是抱怨飛行時間太長的乘客，最後則是點餐時要求非常複雜的乘客。

布朗特說明，有些乘客會拒絕出示登機證，因為「他們清楚自己要去哪裡」，但空服員檢查登機證是為確保乘客沒有搭錯航班，也可幫助他們確實找到座位；還有乘客會抱怨上方空間不夠放包包，卻又不願放在座位下方。

不滿飛行時間太長也是布朗特的地雷，曾有乘客對她抱怨，「飛機飛得有點慢」；有些乘客則是會在要求食物時提出一堆複雜的要求，令布朗特忍不住開玩笑模仿，「可以給我一份沒有火腿和起司的火腿起司吐司嗎？」

布朗特也經常在TikTok紀錄空中飛人的生活，她經常在所到的城市飯店房間放鬆、叫外送，因為工作已經夠累人，令她沒有力氣出門觀光，和許多人對空服員的想像大不相同。

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