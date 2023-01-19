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辭紐西蘭總理後想的第一件事　阿爾登對未婚夫甜喊「把婚結了吧」

▲▼紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）與她已訂婚的伴侶克拉克•蓋佛德（Clarke Gayford）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登宣布即將卸下總理一職，同時也向未婚夫喊話「讓我們把婚結了吧」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）19日在黨團年度會議上宣布辭職，任期將於今年2月7日結束。她演說中提到，雖然對未來的工作尚無計畫，但她想先好好陪陪女兒妮芙（Neve）和孩子的父親克拉克•蓋佛德（Clarke Gayford），「克拉克，讓我們終於把婚結了吧。」而蓋佛德也親自到場支持她卸任的決定。

根據《紐西蘭先驅報》報導，阿爾登在宣布辭職時提到，如今已是她執政的第6個年頭，自己「油箱裡的油已經不足以完成這份工作」，是時候為其他人讓路了。她堅稱，目前尚無其他計畫或工作安排，離開崗位後最期待的一件事就是與家人共度時光，「他們可以說是我們之中犧牲最多的人。」

阿爾登也藉此場合對4歲女兒妮芙和親自到場支持她的伴侶蓋佛德喊話，「妮芙，媽媽很期待今年能陪妳開始上小學。還有克拉克，讓我們終於把婚結了吧。」報導指出，42歲的阿爾登原本打算在2022年1月和蓋佛德結婚，但隨著Omicron病毒入侵紐西蘭，這些計畫也被擱置。

▲▼紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）與她已訂婚的伴侶克拉克•蓋佛德（Clarke Gayford）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登和伴侶克拉克•蓋佛德在2019年就已經訂婚。（圖／達志影像／美聯社）

阿爾登離任後將繼續擔任議員直到4月，「這將讓我在離開前還有多一些時間服務選民，也為他們和國家省去一場補選。」另外，阿爾登也被問到，離任後的第一天想做些什麼事，她笑說，「也許喝杯茶，難保克拉克不會叫我上床去睡覺。我不是在開玩笑，實際上他過去5年來都是這樣做，如果我睡得比他晚，他可能會自己幫妮芙做早餐。」

阿爾登2017年年僅37歲即當選紐西蘭總理，成為世界上最年輕的女性國家領導人。過去這些年，她帶領紐西蘭熬過新冠疫情難關，走過2019年基督城清真寺槍擊案與懷特島火山爆發等重大事件。

紐西蘭總理強忍淚水宣布請辭　任期剩不到一個月

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