　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

娃娃車司機被空姐女友劈腿　外流裸照...還說她「床戰n名機師」

▲娃娃車司機。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

▲娃娃車司機不甘與空姐女友分手，竟對其恐嚇，還散布她的裸照。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者翁子皓／台北報導

張姓娃娃車司機與空姐女友分手後，心有不甘，竟要求她付出10萬元，發現對方沒付錢，竟四處散播前女友的裸照，還指控她與數名機師發生性行為。台北地院近日審結，依恐嚇取財未遂罪、散布猥褻影像罪，共處有期徒刑7月，可易科罰金。

判決書指出，張男2020年6月到2021年3月間與一名華航空姐交往，雙方分手後，他在2021年3月19日傳訊息給前女友，表示兩人交往期間，自己花費了30多萬，如果兩人是平和的分手，不會跟她要半毛錢，但是對方卻背叛他，因此要向前女友索要10萬元，還恐嚇如果不照做，就要讓前女友在華航混不下去。

張男見前女友遲遲不付錢，竟在2021年9月29日寫電子郵件，以「組員重傷華航形象」為主旨，夾帶數張前女友的私密照片，並後製加上「華航現役空姐求包養」等不實文字，寄送到華航的對外信箱中。

張男又在2021年11月19日以「華航空姐福利」、「華航現役空姐玩很大」等語為主旨，寫成電子郵件寄到各平面媒體電子信箱內，信件內容不僅夾帶前女友的隱私照片，還寫有「該名空姐於隔離期間不遵守規定與數名華航機師發生性行為，華航高層知悉卻不處理」、「已有上百張瀛照與影片外流，華航高層知悉卻冷處理」等不實文字，空姐不堪其擾於是提告。

法官認為，張男不思以理性方式解決感情糾紛，竟對前女友恐嚇取財，還散布不雅影像，毀損前女友的人格評價，因此依恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，又依散布猥褻影像罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，應執行有期徒刑7月，可易科罰金，全案還可上訴。

ET快訊
快訊／蔡英文農曆年間啟動內閣改組　「年後新內閣團隊速就定位」
蘇貞昌突折返向柯建銘「咬耳朵」　談話內容曝光
快訊／內閣將總辭！王國材低調回12個字
快訊／連假下班注意！國道1號4車連環撞
社區來新保全！竟是大學生兼職　1個月「上8天領1萬多」
台彩加碼9億！命理師提醒「這3生肖」財運極佳
快訊／蘇貞昌率內閣總辭！薛瑞元被問去向妙回4個字
1千是單數不能包？　全場酸爆「紅包禁忌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／連假下班注意！國道1號連環撞　4休旅「整齊排列」畫面曝

娃娃車司機被空姐女友劈腿　外流裸照...還說她「床戰n名機師」

15元買2顆茶葉蛋還要找錢！超商店員傻眼　警曝背後心酸真相

教她賺錢騙開房！「還沒X出來」拖回再上　淫狼塞6千喊：性交易

又見台版豬仔拘禁求職者！詐團虐逼29人開戶　騙8千萬爽買豪宅

快訊／高雄港漁船起火！黑煙狂竄延燒4船　消防20車41人灌救

求職男被拘禁凌虐影片網狂傳　警政署秀數據籲勿轉傳釀2次傷害

以為遇碩士天菜！27男約砲「人財兩失」　他偷信用卡狂刷3百萬慘了

快訊／230萬「愛快羅密歐」跑山慘了　半路起火「敞篷燒到剩輪胎」

掃蕩88會館地下金融　檢調搜索查扣20筆不動產「3億現金堆成小山」

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

媽帶弟從台灣飛日本突襲！　他轉頭見家人驚：你怎在這

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

惡搞學校電腦玩諧音梗XD　李白+蟻后→兩個禮拜以後

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

許瑋甯聽陳昊森土味情話超問號　薛仕凌扶額：我很心疼一翔XD

快訊／連假下班注意！國道1號連環撞　4休旅「整齊排列」畫面曝

娃娃車司機被空姐女友劈腿　外流裸照...還說她「床戰n名機師」

15元買2顆茶葉蛋還要找錢！超商店員傻眼　警曝背後心酸真相

教她賺錢騙開房！「還沒X出來」拖回再上　淫狼塞6千喊：性交易

又見台版豬仔拘禁求職者！詐團虐逼29人開戶　騙8千萬爽買豪宅

快訊／高雄港漁船起火！黑煙狂竄延燒4船　消防20車41人灌救

求職男被拘禁凌虐影片網狂傳　警政署秀數據籲勿轉傳釀2次傷害

以為遇碩士天菜！27男約砲「人財兩失」　他偷信用卡狂刷3百萬慘了

快訊／230萬「愛快羅密歐」跑山慘了　半路起火「敞篷燒到剩輪胎」

掃蕩88會館地下金融　檢調搜索查扣20筆不動產「3億現金堆成小山」

環球小姐俄國佳麗穿「大紅禮服」　烏克蘭佳麗怒斥：鮮血的顏色

食農好好玩／住進宜蘭梅花湖休閒農場　體驗農村生活、享低碳飲食

快訊／蔡英文農曆年間啟動內閣改組　「過年後新內閣團隊迅速就定位」

蘇貞昌將率內閣總辭！國民黨團點3人不適任　他更直言問題出在蔡英文

「生日想瘋一點」辣妹網紅餐廳脫到剩內衣！美照曝：希望沒嚇到大家

興櫃公司今年股東會　應提供電子投票！

蕭煌奇揪眾歌手打造「最新版本過年歌」　只花3天就完成

《想見你》票房破億倒數「彩蛋來了」　台灣獨家片段限定上映

2歲兒一跟人對眼就崩潰大哭！　歐陽靖曝「怪咖命盤」：有點惱怒

蘇貞昌辭行前向柯建銘「咬耳朵」　談話內容曝光

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

社會熱門新聞

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

即／台中台74線28k連環撞　全線封閉搶救中

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

收到13.6萬欠稅單！新竹低收單親媽變千萬富婆

獨／買股被套山頂　八方雲集創辦人竟逼妻炒股

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

即／新北小黃司機腹部中刀　臟器外露喊：快救我

刑警齊唱慶生全GG　竟是大哥的女人自拍炫耀惹禍

正宮怒批小三：愛吃「銀行界劉德華」香腸　判賠15萬

貪男撿儲值卡「衝麥當勞狂點」　下場超慘

快訊／前立委羅志明涉共諜案遭收押　過年回不了家

女兒說父親家中跌倒亡　醫驚見多處可疑外傷

快訊／27歲男搶銀樓18枚金戒指被逮

OL學按摩轉正面突遭含住　色男下場慘

更多熱門

相關新聞

華航全區域/全艙等新春限定優惠中　買全聯福袋送機票折價券　

華航全區域/全艙等新春限定優惠中　買全聯福袋送機票折價券　

「春節不打烊，2023旅兔愉快」，華航喜迎新春，春節期間 (1/20-1/29)於華航官網與各大通路購買台灣出發、任一航點(上海/廈門除外)即享全區域/全艙等促銷優惠，讓民眾與家人/朋友新春團聚之際，共同計畫下一趟旅行，用旅行寫新的故事。

衝了！華航春節促銷飛宿霧6116元起

衝了！華航春節促銷飛宿霧6116元起

搓2兒下體2500次！獸父累計刑度7918年

搓2兒下體2500次！獸父累計刑度7918年

旅運需求大增！　華航2月增班兩岸、香港及洛杉磯

旅運需求大增！　華航2月增班兩岸、香港及洛杉磯

華航2月起　兩岸、洛杉磯再增班

華航2月起　兩岸、洛杉磯再增班

關鍵字：

空姐華航猥褻恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

快訊／林書豪公布震撼喜訊！

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

快訊／第一個「200萬元＋賓士車」被刮出！　中年男拜武廟爽抱獎

最美禮生真的脫光了！

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

台南人符合「這條件」可領7千　 已直接入帳

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

砂石車奪命影片曝！闖紅燈輾斃騎士

即／台中台74線28k連環撞　全線封閉搶救中

更多

最夯影音

更多
張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面