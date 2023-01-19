娃娃車司機被空姐女友劈腿　外流裸照...還說她「床戰n名機師」

▲娃娃車司機不甘與空姐女友分手，竟對其恐嚇，還散布她的裸照。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）

記者翁子皓／台北報導

張姓娃娃車司機與空姐女友分手後，心有不甘，竟要求她付出10萬元，發現對方沒付錢，竟四處散播前女友的裸照，還指控她與數名機師發生性行為。台北地院近日審結，依恐嚇取財未遂罪、散布猥褻影像罪，共處有期徒刑7月，可易科罰金。

判決書指出，張男2020年6月到2021年3月間與一名華航空姐交往，雙方分手後，他在2021年3月19日傳訊息給前女友，表示兩人交往期間，自己花費了30多萬，如果兩人是平和的分手，不會跟她要半毛錢，但是對方卻背叛他，因此要向前女友索要10萬元，還恐嚇如果不照做，就要讓前女友在華航混不下去。

張男見前女友遲遲不付錢，竟在2021年9月29日寫電子郵件，以「組員重傷華航形象」為主旨，夾帶數張前女友的私密照片，並後製加上「華航現役空姐求包養」等不實文字，寄送到華航的對外信箱中。

張男又在2021年11月19日以「華航空姐福利」、「華航現役空姐玩很大」等語為主旨，寫成電子郵件寄到各平面媒體電子信箱內，信件內容不僅夾帶前女友的隱私照片，還寫有「該名空姐於隔離期間不遵守規定與數名華航機師發生性行為，華航高層知悉卻不處理」、「已有上百張瀛照與影片外流，華航高層知悉卻冷處理」等不實文字，空姐不堪其擾於是提告。

法官認為，張男不思以理性方式解決感情糾紛，竟對前女友恐嚇取財，還散布不雅影像，毀損前女友的人格評價，因此依恐嚇取財未遂罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，又依散布猥褻影像罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，應執行有期徒刑7月，可易科罰金，全案還可上訴。