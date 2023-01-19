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阿爾登執政5年半！挺過紐西蘭恐攻、疫情挑戰　獲評戰後最重要總理

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）執政期間遭遇不少重大事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）於19日宣布即將辭職，任期將於今年2月7日結束。阿爾登年僅37歲就成為全球最年輕的女性國家領導人，回顧她執政約5年半以來，她以積極果斷的決策與領導力，挺過基督城清真寺槍擊案、懷特島火山爆發、新冠疫情等挑戰。學者評論，她是紐西蘭戰後最重要的一位總理。

▲▼紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）

▲學者認為，未來幾十年內，民眾仍會記得阿爾登擔任紐西蘭總理的時期。（圖／達志影像／美聯社）

紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）資深講師、專欄作家戈弗雷（Morgan Godfery）在《衛報》撰文稱，阿爾登任期自2017年10月至2023年2月結束，雖然比起前幾任總理凱伊（John Key）、克拉克（Helen Clark）與博爾格（Jim Bolger）約7到9年任期來說，她執政任期意外的短，但未來幾十年裡，最有可能被公眾記得的是阿爾登，因為她是戰後首位不得不面臨並解決這麼多災難的紐西蘭總理。

▲▼ 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）2019年3月22日來到基督城，和人民一同為清真寺槍擊案罹難者默哀2分鐘。（圖／路透社）

▲阿爾登2019年3月22日抵達基督城，和人民一同為清真寺槍擊案罹難者默哀2分鐘。（圖／路透）

戈弗雷認為，阿爾登的任期大致劃分為2019年前的平穩期，到2019年3月15日發生基督城清真寺51死槍擊案、12月9日的懷特島火山爆發以及同年年末的新冠病毒爆發的一系列大事，然後是令她精力耗盡的執政後期。

戈弗雷說，阿爾登似乎一路走來始終如一，很難想像一位總理能克服官僚的保守建議、內閣的猶豫不決和不明確的民意，果斷做出封鎖500萬人口國家並致力消滅新冠病毒的決策。然而，阿爾登在短短幾個月就讓紐西蘭控制住新冠疫情，維持經濟繁榮。同時，紐西蘭也在2021年12月宣布解封，成為全球首批回歸正常生活的國家之一。

▲▼紐西蘭逐步解封，總理阿爾登22日表示，從12月3日將結束嚴格的疫情限制，全境將實施新的防疫生活模式。（圖／路透）

▲阿爾登2021年11月22日宣布，該年12月3日起將結束嚴格的疫情限制，全境將實施新的防疫生活模式。（圖／路透）

阿爾登面對恐怖主義襲擊時也用同樣積極迅速的反應，果斷推動修法禁止半自動武器，改革槍枝法。另外，阿爾登政府建造的住宅比數十年來任何一屆政府都多，通過了零碳法案（Zero Carbon Act），努力解決住房短缺、氣候和嚴重不平等的問題。不過，她為紓困新冠疫情釋放數十億元的低利率信貸，卻反而造成貧富差距加劇，成為她留給下任總理解決的課題。

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在華卡塔尼（Whakatane）記者會上說明懷特島（White Island）爆發的情況。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭總理阿爾登表示，離任後將暫時專注於家庭生活。（圖／路透）

戈弗雷評論，阿爾登另一個驚人之處在於，她把自我擺在後位，也不忙碌於追求權力，態度謙卑，但當工黨黨魁、國家總理的責任落在她身上時，阿爾登也證明了她不只是會擺出笑臉，而是紐西蘭戰後史上最重要的一位總理。

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