　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歷史考卷印錯！景美女中自然組學生寫到崩潰　校方致歉坦承疏失

▲景美女中112學年度優先免試入學提供121個名額。（圖／翻攝自景美女中學校網頁）

▲景美女中印錯歷史科考卷，讓自然組學生寫到崩潰。（圖／翻攝學校網頁）

記者楊惠琪／台北報導

這周是中小學期末考，台北市景美女中傳出學校把歷史科考卷印錯，導致高二自然組與社會組學生考卷對調，自然組考生寫到社會組考生的考卷，長達10頁的考卷，有學生表示寫到崩潰。校方坦言考卷印錯，已進行補救措施，將只採計兩份考卷中40題共同題目計算成績，避免公平性問題。

本周二（17日）景美女中舉行歷史科期末考，依循往例，社會組與自然組班級會使用不同考卷，但校方竟發生嚴重行政疏失，把高二9個班的社會組和5個班的自然組歷史考卷錯印，導致考試時，自然組考生寫了社會組考生的考卷，而社會組的考生寫了自然組考生的考卷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

景美女中校方坦言，因為校內印務人員疏失，把社會組的歷史考卷印成自然組的，考試當天也沒有發現就發下給學生考試，直到考完有學生發現向老師反映，教務處緊急召開應變會議，討論後續處理流程。

景美女中表示，由於兩份考卷只有第41至45題不同，為符合考試公平性，經與家長代表與學生代表協商後，決定全部高二歷史科考卷均只採計前40題題目相同的分數，也就是今年全部高二都是採用同樣的題目計分。

校方坦言行政疏失，教務處會進行內部檢討會議，之後也會再優化整個試務流程，避免類似情況再發生，也對學生和家長致歉。

景美女中家長會長許麗吉表示，兩份考卷有高達將近九成的試題原本就是一模一樣，原本老師是希望讓社會組學生加強未來學測的實力，才會在命題時將後面5題（第41~45題）出不一樣題目，經過多種配分調整方式模擬換算後，目前全年級都只採計1~40題的分數（每題佔分為2.5分），是對普遍的學生最有利的計分，各班級班代表也都接受此方式。

ET快訊
快訊／林書豪公布震撼喜訊！　「我和太太兩年前完成婚禮」
春節「寒流攪局」暴跌11°C！　最冷時段出爐
「朋友洗腎到死…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕：真的別再吃
快訊／快檢查！　9、10月千萬發票4張還沒領
內閣團隊春節期間「看守」　蘇貞昌總辭擬春節過後
「好市多快速通關」曝光！內行：別人排隊，我已回家開煮
館長被釘滿頭！　「後腦一大包」滲血照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

2023兔年新生兒取名禁忌曝！命理師推「這些字」：不愁吃穿

科長遭爆查國安軍情人員個資！健保署初步調查「有公務依據」

圓機師夢！長榮航空飛行學院「2／11招生說明」　訓練開課時間曝

聽故事就有機會領紅包！環保署推網路活動「總獎勵10萬元」

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚背後可怕內幕：真的不要再吃了

華航2月起「兩岸、香港、洛杉磯」再增班！台灣－上海每周15班

紅包12大地雷別踩！「直式、橫式」差很大：它會帶來偏財運

花蓮「湯」獲認證！2溫泉區奪大獎　春節遊花蓮泡好湯賞美景

春節「寒流攪局」3段式變天！一天內「暴跌11°C」最冷時段出爐

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

死亡畫面曝光！雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

2023兔年新生兒取名禁忌曝！命理師推「這些字」：不愁吃穿

科長遭爆查國安軍情人員個資！健保署初步調查「有公務依據」

圓機師夢！長榮航空飛行學院「2／11招生說明」　訓練開課時間曝

聽故事就有機會領紅包！環保署推網路活動「總獎勵10萬元」

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚背後可怕內幕：真的不要再吃了

華航2月起「兩岸、香港、洛杉磯」再增班！台灣－上海每周15班

紅包12大地雷別踩！「直式、橫式」差很大：它會帶來偏財運

花蓮「湯」獲認證！2溫泉區奪大獎　春節遊花蓮泡好湯賞美景

春節「寒流攪局」3段式變天！一天內「暴跌11°C」最冷時段出爐

惡男凌晨闖醫院探視罹癌姑姑　護理師阻勸慘被暴打重創臉頸

超過7歲走路變慢、開始嗜睡　7個老毛孩照護QA陪牠們慢慢變老

南港2022年唯一億元豪宅出爐　還為前屋主賺進1866萬大紅包

金卡戴珊買下黛妃經典「紫水晶十字架項鍊」　斥資599萬當新主人

給小孩200元紅包「被親戚嫌棄」　他看傻：還比較誰包多少

萬海年終昨晚最後一分鐘入帳　依考績4-16個月不等、平均9個月

開箱4千萬新房！愛莉莎莎「超省裝潢費」曝光　便宜到網友起疑

3寶爸殺光妻小！恐怖父子花60萬買兇　「狠殺6親」只為扶正小三

砂石車奪命影片曝！紅燈亮了還硬闖　騎士遭輾過送醫不治

10「菜」分局長上線高雄！陳其邁撂5字重話　新春成警局長臨時考

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

生活熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

街友的狗不是流浪狗　照片感動6萬人

館長突PO包紮照　「後腦一大包」還滲血

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

春節連假僅1天回溫　初三寒流剩6℃

四輪大姐逆向遭攔　反嗆：我不逆向怎麼過去

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」！妹子慘發炎

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

哪位YouTuber接業配卻不反感？網友狂推2人

更多熱門

相關新聞

埔里國小期末考2科今重考　南投縣教育處回應了

埔里國小期末考2科今重考　南投縣教育處回應了

111學年度上學期接近尾聲，許多學校期末考都已完成，學生歡喜迎接10天春節連假和寒假，但埔里國小卻緊急通知，由於日前5年級數學科考試偏難，使得各班收卷時間不一，甚至延誤社會科考試時間，引發公平性爭議，這2科於今日上午全年級重考，讓學生超崩潰；南投縣教育處也要求學校檢討改進，為評量品質和公平性把關、不造成學生和家長困擾。

埔里國小期末考太難　學生重考2科超崩潰

埔里國小期末考太難　學生重考2科超崩潰

北市優先免試簡章出爐　鼓勵就近入學「景美女中開121名額」

北市優先免試簡章出爐　鼓勵就近入學「景美女中開121名額」

獨／北一女不在、景女不去　元旦總統府難見樂儀旗隊合體表演

獨／北一女不在、景女不去　元旦總統府難見樂儀旗隊合體表演

壯年男「整套制服」進景美女中　大叔身材被抓包

壯年男「整套制服」進景美女中　大叔身材被抓包

關鍵字：

景美女中期末考考卷發錯歷史科

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

蔡阿嘎豪發年終！觀眾驚見金額：超越我年薪

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

直擊高圓圓「街邊索吻趙又廷」！

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

柯震東破相後首現身！縫30針解封

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面