歷史考卷印錯！景美女中自然組學生寫到崩潰　校方致歉坦承疏失

▲景美女中印錯歷史科考卷，讓自然組學生寫到崩潰。（圖／翻攝學校網頁）

記者楊惠琪／台北報導

這周是中小學期末考，台北市景美女中傳出學校把歷史科考卷印錯，導致高二自然組與社會組學生考卷對調，自然組考生寫到社會組考生的考卷，長達10頁的考卷，有學生表示寫到崩潰。校方坦言考卷印錯，已進行補救措施，將只採計兩份考卷中40題共同題目計算成績，避免公平性問題。

本周二（17日）景美女中舉行歷史科期末考，依循往例，社會組與自然組班級會使用不同考卷，但校方竟發生嚴重行政疏失，把高二9個班的社會組和5個班的自然組歷史考卷錯印，導致考試時，自然組考生寫了社會組考生的考卷，而社會組的考生寫了自然組考生的考卷。

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景美女中校方坦言，因為校內印務人員疏失，把社會組的歷史考卷印成自然組的，考試當天也沒有發現就發下給學生考試，直到考完有學生發現向老師反映，教務處緊急召開應變會議，討論後續處理流程。

景美女中表示，由於兩份考卷只有第41至45題不同，為符合考試公平性，經與家長代表與學生代表協商後，決定全部高二歷史科考卷均只採計前40題題目相同的分數，也就是今年全部高二都是採用同樣的題目計分。

校方坦言行政疏失，教務處會進行內部檢討會議，之後也會再優化整個試務流程，避免類似情況再發生，也對學生和家長致歉。

景美女中家長會長許麗吉表示，兩份考卷有高達將近九成的試題原本就是一模一樣，原本老師是希望讓社會組學生加強未來學測的實力，才會在命題時將後面5題（第41~45題）出不一樣題目，經過多種配分調整方式模擬換算後，目前全年級都只採計1~40題的分數（每題佔分為2.5分），是對普遍的學生最有利的計分，各班級班代表也都接受此方式。