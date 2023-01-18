　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

期末考2科重考！埔里國小學童超崩潰　南投縣教育處回應了

▲埔里國小5年級期末考數學太難，延誤到社會科作答時間，因此拍板雙雙重考，以確保公平性。（圖／翻攝自臉書／埔里國小）

▲埔里國小5年級期末考數學太難，延誤到社會科作答時間，因此拍板雙雙重考，以確保公平性。（圖／翻攝自臉書／埔里國小）

記者高堂堯／南投報導

111學年度上學期接近尾聲，許多學校期末考都已完成，學生歡喜迎接10天春節連假和寒假，但埔里國小卻緊急通知，由於日前5年級數學科考試偏難，使得各班收卷時間不一，甚至延誤社會科考試時間，引發公平性爭議，這2科於今日上午全年級重考，讓學生超崩潰；南投縣教育處也要求學校檢討改進，為評量品質和公平性把關、不造成學生和家長困擾。

埔里國小於12日、13日舉行期末考，但因5年級的數學試卷題目偏難，因此延長學生作答時間，但還是出現各班級收卷時間不一致的亂象，還有部分班級延誤下一堂社會科應試時間，影響公平性，也引起部分學生及家長質疑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

校方也於17日緊急與五年級各班導師開會，決定今天上午第3、4節課時間重考數學及社會科，並透過通知單告知家長：「本次考試時間各班級將統一、一致完成，本次效果評量成績將由【兩次評量成績加總平均來計算】，造成家長及學生困擾與不便，深感抱歉！」讓許多準備迎接寒假的學生心情跌落谷底，也有一些家長感到錯愕。

不少網友見狀紛紛表示：「最崩潰的一定是安親班老師」、「數學不會就是不會，考第二次也是不會」、「國小考這麼難幹嘛」、「數學不會，很多時候是看不懂題目」、「段考是要釐清學生是否有吸收，以利下階段學習，而不是要考倒孩子」。

對於埔里國小五年級期末評量疏失造成重考，南投縣教育處稍早說明，學校定期評量紙筆測驗應組成命題與審題小組，兼顧評量內容之難易度與鑑別度，也應規劃嚴謹且具一致性的標準程序來辦理，才能維護公平公正性；縣長許淑華已要求教育處請學校檢討改進，並責成所屬學校必須建立完善之評量機制，以利公平有效地檢測學生學習成果，不要造成學童及家長額外的困擾。

ET快訊
快訊／廖老大慘了！　倒店加盟主集體提告
500kg木桌「高速墜樓」！　搬家公司慘了
快訊／澳洲客機發出求救訊號！　機上載100多人
LIVE／6000元紅包恐變清明禮金　螺螄粉禁到黃飛紅！魔芋
募資82萬竟是淘寶貨！　「灌水1500元」加價賣
快訊／被控289項罪！　「洗米華」重判18年
快訊／新北孝子遭撞後被輾　血肉模糊慘死
快訊／8警幫黑道大老慶生！重懲出爐...分局長也慘了
兔年祝賀「LINE終極必載貼圖」！　38款大放送

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

WeMo春節「24小時不打烊」！過年抽百萬壓歲錢　1條件抽免費騎車

天冷非創傷性腦中風人數上升　南投衛生局：有中風6大前兆速就醫

又一老店消失！台中50年名店烤肉沙拉歇業...闆娘過世無人接手

誠品書店進駐高雄衛武營！開幕送福袋　採光挑高天井空間搶先看

社會科考題與去年雷同...桃園300小學生今重考　家長：有必要嗎？

華航、The North Face推「全新旅行包」　搭長程2艙等免費拿

北市交通讓米其林主廚崩潰：天殺的塞車輪迴！　網友指這裡更慘

里民手刀快衝！「最美里長」何芝寧送5元發財金　限量只有500份

期末考2科重考！埔里國小學童超崩潰　南投縣教育處回應了

誇張！東港海事公然翻查學生行李　人本：教部應徹查並追究責任

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

WeMo春節「24小時不打烊」！過年抽百萬壓歲錢　1條件抽免費騎車

天冷非創傷性腦中風人數上升　南投衛生局：有中風6大前兆速就醫

又一老店消失！台中50年名店烤肉沙拉歇業...闆娘過世無人接手

誠品書店進駐高雄衛武營！開幕送福袋　採光挑高天井空間搶先看

社會科考題與去年雷同...桃園300小學生今重考　家長：有必要嗎？

華航、The North Face推「全新旅行包」　搭長程2艙等免費拿

北市交通讓米其林主廚崩潰：天殺的塞車輪迴！　網友指這裡更慘

里民手刀快衝！「最美里長」何芝寧送5元發財金　限量只有500份

期末考2科重考！埔里國小學童超崩潰　南投縣教育處回應了

誇張！東港海事公然翻查學生行李　人本：教部應徹查並追究責任

台台併、遠亞併附帶條件過關？NCC下午3點有結果

1斤螺螄得洗至少5次才乾淨！　口味多樣是台菜奧秘之處

WeMo春節「24小時不打烊」！過年抽百萬壓歲錢　1條件抽免費騎車

男酒駕+無照14次拒繳25萬　「社子島房產遭查封」6天籌錢繳清

約好一起跨年！癌末貴賓守約看完煙火道別　隔2天躺媽懷裡離世

工程師年前提離職「做1件事」年終獎金0元！連考績都不打

葡萄糖胺作用有哪些？可治療關節炎？葡萄糖胺迷思一次搞懂

Google賀新春！輸入關鍵字　超萌「兔兔煙火」放給你看

「全球最塞」10大城市出爐！　第一名每年浪費156小時塞車

《臥龍：蒼天隕落》秀最新劇情片　與在地潮牌WEAVISM推聯名服飾

生活熱門新聞

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

春節2段式變天　初二下探13度

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

「阿霞飯店」爆內鬥！　2弟、5弟為一封信撕破臉

更多熱門

相關新聞

社會科考題與去年雷同！300小學生重考

社會科考題與去年雷同！300小學生重考

桃園市八德國小五年級社會科段考題目，被質疑與去年考題部分相同引發質疑，校方緊急討論後決定今（18）日重考，但卻引發家長反彈「有必要嗎」？對此，校方強調因段考攸關畢業成績，為維護多數學生權益才做出重考決定；市府教育局表示，教育局也將要求該校召開教師成績考核委員會，追究相關人員之行政責任。

埔里國小期末考太難　學生重考2科超崩潰

埔里國小期末考太難　學生重考2科超崩潰

建中外有重考生應援團！羞恥布條鄉民笑噴

建中外有重考生應援團！羞恥布條鄉民笑噴

賽局理論納許逆境中活出美麗境界

賽局理論納許逆境中活出美麗境界

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

關鍵字：

埔里國小期末考數學重考南投縣教育處

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

鄰居嗆「生小孩就去住透天」　老公一聽霸氣買新房

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

女友狂嫌他「吃飯像豬」怒分手！醫一看超心疼

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面