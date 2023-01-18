期末考2科重考！埔里國小學童超崩潰　南投縣教育處回應了

▲埔里國小5年級期末考數學太難，延誤到社會科作答時間，因此拍板雙雙重考，以確保公平性。（圖／翻攝自臉書／埔里國小）

記者高堂堯／南投報導

111學年度上學期接近尾聲，許多學校期末考都已完成，學生歡喜迎接10天春節連假和寒假，但埔里國小卻緊急通知，由於日前5年級數學科考試偏難，使得各班收卷時間不一，甚至延誤社會科考試時間，引發公平性爭議，這2科於今日上午全年級重考，讓學生超崩潰；南投縣教育處也要求學校檢討改進，為評量品質和公平性把關、不造成學生和家長困擾。

埔里國小於12日、13日舉行期末考，但因5年級的數學試卷題目偏難，因此延長學生作答時間，但還是出現各班級收卷時間不一致的亂象，還有部分班級延誤下一堂社會科應試時間，影響公平性，也引起部分學生及家長質疑。

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校方也於17日緊急與五年級各班導師開會，決定今天上午第3、4節課時間重考數學及社會科，並透過通知單告知家長：「本次考試時間各班級將統一、一致完成，本次效果評量成績將由【兩次評量成績加總平均來計算】，造成家長及學生困擾與不便，深感抱歉！」讓許多準備迎接寒假的學生心情跌落谷底，也有一些家長感到錯愕。

不少網友見狀紛紛表示：「最崩潰的一定是安親班老師」、「數學不會就是不會，考第二次也是不會」、「國小考這麼難幹嘛」、「數學不會，很多時候是看不懂題目」、「段考是要釐清學生是否有吸收，以利下階段學習，而不是要考倒孩子」。

對於埔里國小五年級期末評量疏失造成重考，南投縣教育處稍早說明，學校定期評量紙筆測驗應組成命題與審題小組，兼顧評量內容之難易度與鑑別度，也應規劃嚴謹且具一致性的標準程序來辦理，才能維護公平公正性；縣長許淑華已要求教育處請學校檢討改進，並責成所屬學校必須建立完善之評量機制，以利公平有效地檢測學生學習成果，不要造成學童及家長額外的困擾。