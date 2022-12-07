獨／北一女不在、景女不去　元旦總統府女子樂儀旗隊表演恐開天窗

▲景美女中樂儀旗隊是國內較具規模的學生隊伍。（圖／翻攝自Facebook／台北市立景美女子高級中學樂儀旗隊）

記者楊惠琪／台北報導

每年元旦總統府升旗典禮都會安排學生樂儀旗隊表演，近幾年都由建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊擔綱演出，因為北一女中明年元旦將參加美國玫瑰花車遊行表演，總統府轉而邀請景美女中樂儀旗隊，但校方認為準備時間太倉促婉拒，行之有年的學生女子樂儀旗隊表演，恐怕明年元旦看不到了。

不願具名的景美女中樂儀旗隊家長指出，校方周一（5日）徵詢家長和學生意見，是否願意參加總統府元旦升旗典禮演出，但學校教官室昨（6日）就通知家長和學生，考量元旦參演邀約時間過於倉促，表演在清晨5時、學生凌晨4時就要到校的交通與安全問題，以及元旦前兩個假日，樂儀旗隊已有校外參演等因素，決定取消元旦總統府前的演出邀約。

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景美女中樂儀旗隊家長說，依照慣例，總統府元旦升旗典禮表演活動都會安排一支樂儀旗隊表演，而台北市北一女中、景美女中是國內少數較具規模的樂儀旗隊女校，明年元旦北一女中樂儀旗隊將前往美國表演，景美女中又婉拒演出，總統府的元旦升旗典禮恐怕就少了女子樂儀旗隊的表演，並抱怨總統府的邀約太過倉促，怎麼會在表演前不到一個月才提出邀請。

景美女中校長周寤竹表示，上周六才接獲元旦升旗典禮主辦單位邀約，周一就到校詢問師生和家長，內部討論很久，因為距離元旦演出只剩下3周左右時間，而樂儀旗隊在12月17、24日連續兩個假日都有排定表演活動，雖然學生很珍惜每次表演的機會，但這次真的太趕，才會忍痛拒絕邀約。

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