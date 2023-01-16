北市優先免試簡章出爐　鼓勵就近入學「景美女中開121名額」

▲景美女中112學年度優先免試入學提供121個名額。（圖／翻攝自景美女中學校網頁）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（16日）公布「台北市112學年度高級中等學校優先免試入學」簡章，招生學校區分為二類，第一類優免招生學校採完全免試，共有12所私校，993個招生名額；第二類優免招生學校超額比序與基北區免試入學相同，有27所公校、12所私校，共提供2945個招生名額，公立高中以景美女中開出121個名額最多。

「優先免試入學」是針對特定就學區的升學方式，並非全國就學區都有的制度，主要是鼓勵該地區學生就近入學，以台北市為例，優先免試入學分為兩類，第一類為私立優免，招生學校皆為私校，完全免試、不看會考成績；第二類優免，招生學校公私立學校均有，學區內學生可選擇一所學校報名，超額比序與基北區免試入學相同，採用108方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年北市有27所公立高中職參加台北市優先免試入學管道，其中位於文山區的景美女中開出121個名額、大安區的大安高工也有122人，內湖高中有63人、麗山高中50人、大直高中和和平高中均為40人，至於建中、北一女、中山女中、成功高中等校，則仍不參加優先免試。各校招生名額與方式可上網參考簡章。

北市教育局建議今年五月會考考生，除了參加整個基北區的免試入學管道外，也可以選擇離家近的社區高中，把握優先免試入學管道。此外，已經申請停招的文德女中，簡章上仍開出24個名額，教育局中教科長黃喬偉表示，因簡章資料早就送印，目前文德停招仍在補件中，一旦確定停招，會請心測中心在選填志願的資訊系統上做防堵，避免學生誤填志願。