南投埔里國小「期末考數學太難」　宣布重考2科學生超崩潰

▲埔里國小5年級期末考數學太難，延誤到社會科作答時間，因此拍板雙雙重考，以確保公平性。（圖／翻攝自臉書／埔里國小）

記者柯沛辰／綜合報導

許多學校期末考結束，已準備放寒假。不過，南投縣埔里國小緊急通知，因為5年級數學科考試偏難，造成各班收卷時間不一，甚至延誤到社會科考試時間，引發公平性爭議，所以這2科將於18日上午全年級重考，讓學生聽了超級崩潰。

埔里國小12日、13日舉行期末考，但第二天考數學、社會科時，因為5年級的數學試卷題目偏難，所以有延長時間讓學生應試。不過，各班級收卷時間不一致，還有部分班級延誤到社會科作答時間，影響考試公平性，引起部分學生及家長質疑。

校方接獲消息，17日緊急與五年級各班老師開會，最後拍板18日上午第三、四堂課重考數學及社會科，並透過通知單告知家長，「本次考試時間各班級將統一、一致完成，本次效果評量成績將由【兩次評量成績加總平均來計算】，造成家長及學生困擾與不便，深感抱歉！」

消息一出，許多準備迎接寒假的學生心情跌落谷底，也有一些家長感到錯愕。不少網友看完也說，「最崩潰的一定是安親班老師」、「數學不會就是不會，考第二次也是不會」、「國小考這麼難幹嘛」、「數學不會，很多時候是看不懂題目」、「段考是要釐清學生是否有吸收，以利下階段學習，而不是要考倒孩子」引發關注。