雲林北港春節恐現百萬人潮　警方清道整頓交通...管制範圍曝光

▲北港警分局因應春節轄區預估湧入數十萬遊客，北和鎮公所規劃道路管制，並於連假期間持續執行「清道專案」整頓交通。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港朝天宮、武德宮香客絡繹於途，每年春節初一至初五每日湧入數十萬人，港鎮公所公告朝天宮周邊巷道將實施交通管制，以因應春節連續假期人潮需確保交通順暢及行人安全，北港警分局亦持續執行「清道專案」整頓交通，有路霸、強銷金紙者將依法開罰，配合鎮公所交通措施。

北港警分局說明，從1月21日除夕至2月5日元宵節，每日8時至18時管制中山路段、朝天宮西側民主路口至中山路口、朝天宮後方仁和路口至中山路口、義民與民主路口至朝天宮西側民主路、義民與民生路口至中山路與民生路口、大同與仁和路口至朝天宮後方仁和路、義民與中正路口至朝天宮西側中正路、義民與公民路口至朝天宮後方仁和路、博愛與大同路口至民主與博愛路、東引道第一停車場入口至東引道與中山路等，10路段公告為徒步區。

▲北港朝天宮周邊道路管制區域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警分局根據歷年經驗，預測北港地區新春期間會出現外出旅遊及返鄉車潮，自台19線70公里北港朝天宮段，春節期間從早上8點塞到晚上6點，北港大橋上車流量也多，建議不進朝天宮的車輛可改道或走其他替代道路，南下車輛於縣道145線、台19線進入北港鎮後，走公園路接文仁路右轉後，直走由媽祖大橋南下。

而北上車輛可行至164縣道於北港大橋南端三角圓環左轉台19線省道，至7-11超商右轉至資川公司右轉上媽祖大橋北上接文仁路左轉公園路接雲145線北上，可以節省返鄉、旅遊時間。

北港警分局長蔡培元表示，因應春節期間重要幹道及觀光遊覽地區交通，秩序順暢，警方已事先縝密規劃交通疏導勤務，民眾若發現交通事故、交通障礙、交通阻塞、號誌故障等路況，除請求相關單位處理外，並可同時通報警察局交通隊(電話：05-5326154)或北港分局(電話：05-7832015)，警方將會迅速處理及轉知警廣台中台、各地方廣播電台廣為宣導，使民眾提早獲知路況，採取因應措施。

▲北港鎮聯外交通道路疏運方向示意圖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）