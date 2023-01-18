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112年春節連假　台東縣衛生局公告各醫療院所開診時間

▲台東縣衛生局公告各醫療院所開診時間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣衛生局公告各醫療院所開診時間。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

今年遇史上最長的春節假期，台東縣內各醫院自1/21(除夕)至1/26(初五)，除聖母醫院無提供急診外，其餘醫院皆提供24小時急診服務。台東縣衛生局表示，門診部分除台東聖母醫院及關山慈濟醫院1/21(除夕)至1/25(初四)停診外，其他醫院看診時間及科別如下，衛生福利部台東醫院及成功分院1/21至1/26皆有看診、台北榮民總醫院台東分院1/24至1/26有看診、台東馬偕紀念醫院1/23有看診、台東基督教醫院1/21、1/25及1/26正常門診，1/26開始醫院大部分正常看診，若有問題，請電洽各醫院。

至於縣內各診所於1/21(除夕)上午僅部分診所看診，自除夕下午時段起至1/24(初三)大部分皆休診，1/25(初四)部分診所恢復正常門診服務；另1/21下午至1/24期間有提供門診服務診所，計有東和外科診所、中興診所、周健文診所、杏歆診所、東興內科診所、東興關山診所、大春中醫診所、宏霖中醫診所、福壽堂中醫診所等。

台東縣內設置洗腎床之診所有陳明正內科診所、東興內科診所及東興關山診所，春節期間照常提供洗腎病患醫療服務。而衛生所部分，蘭嶼鄉衛生所、綠島鄉衛生所提供門診服務(上午、下午、晚上)，大武鄉衛生所及台東醫院成功分院提供24小時急救站(緊急醫療服務)。

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