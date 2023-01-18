新北市春節疫苗不打烊！　4處疫苗站、139間醫院診所均可接種疫苗

▲新北加開4處接種站春節不打烊。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

本土疫情仍在持續，雙價疫苗能有效預防Omicron變異株感染造成中重症，為使疫苗接種服務不間斷，新北市共有139家合約醫療院所於春節連假期間提供民眾接種COVID-19疫苗，提醒民眾盡快預約，提升保護力。

新北市衛生局表示，自1月25日(初四)至29日(初八)開設4處疫苗接種站，提供COVID-19疫苗接種服務，接種地點及時間分別為：中和區環球購物中心(中山路三段122號)接種時間1月26日(初五)-1月29日(初八)每日下午13時30分-16時30分、新莊區四維活動中心(四維路186巷2號)接種時間1月27日(初六)-1月28日(初七)每日上午8時30分-11時30分及下午13時30分-16時30分、樹林區仁愛醫院大廳(文化街9號)接種時間1月25日(初四)上午9時30分-11時、淡水區馬偕醫院大廳(民權路47號)接種時間1月27日(初六)上午9時-12時及下午13時-16時。

另，自1月20(小年夜)-1月29日(初八)共有139家合約醫療院所提供疫苗接種，預約方式包括隨到隨打、現場登記、電話預約、LINE預約、網路預約、網路表單及預約平台等方式，相關資訊公告於「新北市COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」，呼籲符合疫苗接種資格的市民預約，民眾可多多利用。

衛生局提醒，民眾外出需落實防疫、個人防疫措施不能少、有症狀不要上班上課，目前確診每日仍新增2萬餘例，呼籲民眾盡快施打疫苗，保護自己及家人朋友。