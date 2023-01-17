強化屋頂型太陽能面板火災應變　南消與友達光電台南廠聯合救災演練

▲強化屋頂型太陽能面板火災應變，台南市消防局第六大隊與友達光電台南廠聯合辦救災演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南是全國太陽光電備案容量最多的城市，惟太陽能火警的發生頻率也隨之增加，友達光電台南廠區屋頂型電廠總計安裝14880片太陽能模組，裝置容量為3.87MW，年發電量為450萬度，同時台南市廠區也是友達光電廠區中唯一的斜屋頂式案場，應變搶救皆是一大考驗。

台南市消防局第六大隊為提升企業災害初期自主應變能力，於17日下午在友達光電台南廠辦理屋頂太陽能面板火災與人員感電受傷聯合應變演練。





演練開始藉由友達台南廠區事先規劃建立之全災害應變管理模式，跳脫傳統自衛消防編組運作模式，廠方先探討設定面對廠方何種災害都要做的任務模組(如火災搶救、化災應變、後勤支援及緊急醫療等)，再根據風險分析整備幾項「最有可能發生」的災害來挑選任務模組協調、溝通及應變。

本次演練從太陽能模組火災與感電風險探討、桌上型演練到實兵驗證，訓練於災害發生時，如何避免災情擴大、保護自身安全、減少無謂的傷亡，並訓練廠方指揮官於災害現場指令決斷思維能力，以期從中探尋應變搶救因應之道，進而建立應變模組與標準作業流程，並有效與消防局救災體系結合、溝通及協同作業。

第六大救災救護大隊大隊長邱淵明表示，火災時即使電力公司人員斷電，太陽能板在陽光照射下，線路及相關配件仍有高壓直流電存在，具高度觸電危險性。很感謝友達光電這些年來持續與六大隊合作，無論是太陽能面板火災實驗，合作找出消防人員救災最危險之情境及如何從個人裝備來防範，到合作參與友達光電全災害應變管理模式之訓練，有效強化廠區應變效能。





消防局局長李明峯指出，台南市日照充足，太陽能光電設備管理維護更應落實，這次藉由模擬太陽能火災與人員感電搶救實況，企業與消防建立以最迅速、最有效之方式發揮整體搶救體系功能。未來將持續針對此類高危險因子場所及廠區專業技術人員配合辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，保護市民朋友安全。